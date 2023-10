Fallece en NY el veterano cronista Rafael Calderón

Falleció en la mañana del miércoles el veterano cronista deportivo Rafael Calderón a la edad de 77 años.

Calderón, uno de los mejores exponentes de la generación de periodistas deportivo surgida en el decenio del ´70, cayó finalmente vencido ante una implacable enfermedad que le llevó a la depresión.

“Rafael Calderón no quería seguir viviendo. Él dejó de comer y tomar agua en sus últimos días”, declaró su amigo Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), institución de la que también fue directivo.

"Y llegó ese día que nunca pensé, ese día que nunca me imaginé y estoy aquí para darte las gracias por todos los momentos en que me diste tu amor y tu comprensión, Gracias por el regaño, los boches, los nos. Gracias por cada abrazo, por cada jalón de orejas simbólico porque en verdad yo creo que una sola vez me lo diste en vida real", escribió su hija Jenny Martínez en su cuenta de Facebook.

"Pedimos al Todopoderoso el descanso eterno para el alma de un profesional probado, que honró la profesión trabajando durante toda su vida apegado a la ética", declaró Olivo de León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y coordinador del Movimiento Marcelino Vega (MM).

Calderón se inició en el periodismo deportivo a principio de la década de 1970 y pasó por medios como El Nacional, La Noticia y Listín Diario con el que cubrió decenas de competencias internacionales, como el Centrobasket ´77 en Panamá.

Igualmente, trabajó como comentarista en la cadena de transmisión del Torneo de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y formó parte de varios programas radiales, incluido los que se realizaban antes del torneo invernal de béisbol otoño-invernal dominicano.

En la década de los 80´s se radicó en la ciudad de Nueva York, donde laboró para el diario hispano La Prensa, así como corresponsal de Listín Diario.

Regresó al país y laboró en diferentes instituciones, como jefe de prensa de los Leones del Escogido, el Hipódromo V Centenario, el portal Enel.net y fue columnista de El Siglo.

En 2001, cuando nació Diario Libre, fue nombrado editor deportivo, posición que desempeñó hasta 2006 cuando decidió retornar a la ciudad de Nueva York.