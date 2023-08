Los cambios en MLB: ¿Quién ganó, quién perdió y quiénes decepcionaron? Los expertos opinan...

En el día de ayer se realizaron una serie de cambios en las Ligas Mayores de Béisbol (MLB), al cumplirse la fecha límite de cambios entre franquicias que buscan reforzar sus plantillas con miras a la post temporada.

Entre los cambios más sonoros figura el del lanzador derecho y futuro salón de la fama Justin Verlander, quien fue movido de los Mets de Nueva York a Los Astros de Houston, así como el cambio del también lanzador Max Scherzer que ahora vestirá el uniforme de los Texas Rangers.

Estos cambios han sorprendido a algunos analistas deportivos, quienes esperaban que equipos de alta competición como los New York Yankees o Boston Red Sox, fueran más activos respecto a los cambios.

Los New York Yankees y Boston Red Sox

Para el cronista deportivo Kevin Cabral, la decisión de los Yankees de prácticamente quedarse estáticos en cuanto a movimiento de jugadores obedece a que “entendieron que la situación en que está el equipo en estos momentos en la tabla de posiciones, por ende ellos no van ceder material joven para buscar un jugador veterano que pueda ayudarle”.

Agregó que quizás “la gerencia del conjunto entendió que no eran las circunstancias para ceder parte de su material joven para tratar de fortalecer el equipo cuando en estos momentos están a tres juegos y medio de un puesto de clasificación”.

En cuanto a la decisión de los Medias Rojas de Boston, quienes optaron por adquirir al infielder mexicano Luis Urías, el narrador en español del equipo, Nilson Pepén esperaba que el equipo adquiriera “algún tipo de lanzador que pudiera llegar sano, ya que la ofensiva bostoniana es la segunda mejor en ambas ligas mayores en la actualidad, pero la verdad es que nos sorprendió un poquito”.

De igual forma, dijo que “definitivamente Boston hizo poco, casi nada, tiene cierto tipo de jugadores que no han contado con ellos en gran parte de la temporada y pudieran ser de gran ayuda en lo que resta del camino. Boston confía en lo que tiene y en lo que viene para la Postemporada”.

Por su lado, el cronista de ESPN, Enrique Rojas, aseguró “que Los Yankees y Red Sox hicieron intentos de cambios de jugadores, pero para hacer un cambio más que querer necesitan un socio del negocio que diga que sí”.

Mientras que su colega Tenchy Rodríguez considera como “una vergüenza” la decisión tomada por los Yankees en cuanto a los cambios.

Video Así fueron los cambios

Los beneficiados y los que salieron perdiendo

“Es una vergüenza, es lo primero que debo decir porque esos no son los Yankees que ha acostumbrado a competir, estando en el sótano a tres juegos y medio el último lugar de la clasificación en los wild card, tu no ser agresivos sabiendo que necesitas un receptor, un tercera base, un left filder” y picheo abridor”, manifestó

“Para un equipo que está a tres juegos y medio, faltando dos meses de pelota y no ser agresivo dando en la mesa un golpe de efecto que hace mucho que no lo dan en cambios, yo creo que el fanático de los Yankees puede estar pensado en un castigo fuerte para esta organización que no hace lo más mínimo”, explicó.

San Diego Padres

En cuanto a los cambios del equipo de Los Padres de San Diego, quienes adquirieron al zurdo Rich Hill y al inicialista Ji-Man Chou, Rojas no lo ve como un “upgrade extraordinario para mejorar el equipo”.

En ese mismo aspecto explicó que ese cambio sería más para tener opciones diferentes porque Rich Hill no es un hombre que llega a liderar un equipo en la postemporada, y los otros dos cambios no son mejores que los que ya San Diego tenía, eso es más para tenerlo en la banca y hacer match up”.

Mets

Otro equipo que tuvo actividad de cambio fueron los Mets de Nueva York, que cambiaron al as de su rotación de lanzadores Justin Verlander y otro lanzador de valía en Max Scherzer.

Cambios que a la perspectiva de Kevin Cabral “no tienen mucha lógica, ya que el equipo va a tener que construir una rotación de lanzadores casi completa con la ausencia de Verlander, quien estaba lanzando como en sus mejores tiempos a pesar de su veteranía”.

Este al mismo tiempo reconoció que el equipo va a “tener alivio en el tema salarial, casi 50 millones se van a ahorrar o más, pero el panorama de competir en el 2024 se puso más difícil ese plan sin Verlander”.

Grandes ganadores en cambios de julio

Finalmente, los analistas consideran que el equipo más ganador en el tema de los cambios fue el actual campeón de la MLB, los Astros de Houston con Justin Verlander, seguido por los Orioles de Baltimore con la llegada del lanzador Jack Flaherty desde San Luis, y Los Rangers de Texas con el movimiento de Max Scherzer.