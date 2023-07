Morel ayuda a Cachorros a superar a los Medias Blancas, Eloy Jiménez remolca cuatro carreras

Christopher Morel produjo dos carreras durante la quinta entrada, en la que cayeron seis carreras aunque sólo se registraron tres imparables, y los Cachorros de Chicago vencieron a sus vecinos Medias Blancas 10-7 el miércoles.

Ian Happ y Cody Bellinger batearon cuadrangulares consecutivos por los Cachorros (50-51), que eliminaron un déficit de cinco carreras en su camino a obtener su quinta victoria al hilo y la séptima en ocho partidos. También se acercaron a 4 1/2 juegos de un lugar como equipo comodín de la Nacional, siguiendo con un paso que les permitiría mantenerse unidos de cara al límite para hacer canjes, el próximo martes.

Después de que Marcus Stroman volvió a pasar penurias los relevistas de los Cachorros se combinaron para lanzar pelota de un imparable en cinco entradas y dos tercios. El mexicano Javier Assad (1-2) sacó cinco outs y se llevó la victoria y el venezolano Adbert Alzolay trabajó la novena para su 11mo salvamento.

El dominicano Eloy Jiménez produjo cuatro carreras y Jake Burger pegó cuadrangular por Medias Blancas (41-62), que tienen marca de 5-14 en julio después de perder por quinto vez seguida. Lanzando en medio de rumores de un cambio de equipo, Lance Lynn cargó con siete carreras y siete imparables en cuatro entradas y dos tercios.

Por los Cachorros, el dominicano Christopher Morel de 4-1, con dos anotadas y dos impulsadas. El brasileño Yan Gomes de 2-1.

Por los Medias Blancas, el dominicano Eloy Jiménez de 5-2, con cuatro remolcadas. Los cubanos Yoan Moncada de 4-1; Luis Robert Jr. de 5-1, con una anotada y una producida; y Óscar Colás de 4-1, con una anotada.

by Taboola

You May Like