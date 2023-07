Angelinos derrotan 5-1 a Yanquis, Ohtani remolca carrera con triple

Shohei Ohtani sonó un triple impulsor, Mickey Moniak añadió un jonrón de dos carreras y Patrick Sandoval lanzó pelota de dos hits hasta la octava entrada, para que los Angelinos de Los Ángeles vencieran el martes 5-1 a los Yanquis de Nueva York.

Moniak sumó tres hits y empujó tres carreras por Los Ángeles, que ha ganado tres duelos de cuatro luego de atravesar por una seguidilla de seis derrotas.

Los Angelinos ganaron su primera serie desde la que se llevaron del 16 al 18 de junio ante Kansas City. Han vuelto a la marca de .500 en momentos en que intentan progresar lo suficiente en la lucha por los boletos de playoffs como para que se justifique retener a Ohtani.

El jonrón del venezolano Gleyber Torres en la tercera entrada fue el único hit de Nueva York hasta que Athony Volpe pegó un sencillo con un out para poner fin a la labor de Sandoval (5-7). Los Yanquis tienen una foja de 1-4 en su gira actual, posterior al Juego de Estrellas.

Perdieron las dos series, en Denver y Anaheim.

El dominicano Domingo Germán (5-6) repartió nueve ponches por tercera vez en sus cuatro aperturas más recientes por Nueva York. Sin embargo, aeceptó cinco carreras y cuatro hits, en una labor que incluyó tres boletos.

Por los Yanquis, los venezolanos Oswald Peraza de 4-0, Torres de 3-1 con una anotada y una producida.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 1-0.

