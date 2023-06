¿Qué dicen Rodney Linares y Juan Núñez sobre David Ortiz?

El miembro del Salón Fama del Beisbol, David Ortiz, calentó las aguas hace unos días cuando declaró contra la Federación Dominicana de Beisbol y el manager del equipo criollo en el pasado Clásico Mundial.

El “Big Papi” habló en el programa “Abriendo el Podcast” de los periodistas Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, y atacó duramente a la Federación.

Dijo que parte del fracaso del equipo dominicano en el evento se debió a que la Federación hizo “poco esfuerzo” por reunir a los mejores jugadores.

Juan Núñez, presidente del referido organismo, respondió a LISTÍN DIARIO indicando que las críticas de David posiblemente están dirigidas a los jugadores.

“Pienso que a quien está criticando es a los jugadores que dieron la cara por el país porque, según sus declaraciones, esos jugadores no están a la altura”, dijo Núñez.

Se le preguntó a Núñez si alguna vez le había ofrecido el puesto de gerente a David Ortiz, dijo que eso sucedió en 2019, antes de la pandemia y la cancelación del Clásico del 2021.

“A finales de 2019 y principios del 2020 tuvimos una conversación vía grupo WhatsApp con David y otras personas, y barajamos la posibilidad de que pudiera ser gerente. Él dijo que no estaba interesado”, relató Núñez.

“Para el 2023 no se le ofreció”, agregó el dirigente.

Sobre Rodney Linares, coach de tercera y de la banca de los Tampa Bay Rays durante los últimos 6 años, el expelotero dominicano dijo que, al momento de ser nombrado, no lo conocía.

LISTÍN DIARIO le pidió un comentario a Linares, quien se negó a responder sobre el tema.

“Si él dice que no me conoce, pues OK. No tengo comentarios sobre eso”, indicó Linares, añadiendo que “yo sí sé quién es David”.

Linares fue el manager de la selección dominicana que no pudo pasar a semifinales del Clásico pasado. Ganaron los juegos ante Israel y Nicaragua, pero perdieron los compromisos ante Venezuela y Puerto Rico.