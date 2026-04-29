Harden, Schroder y Mobley conducen Cleveland a superar Raptors

Dennis Schroder anotó 11 de sus 19 puntos en el último cuarto, Evan Mobley encestó un par de triples cruciales en el último periodo y terminó con 23 puntos, y los Cleveland Cavaliers remontaron para lograr una victoria de 125-120 sobre los Toronto Raptors el miércoles por la noche en el quinto partido de su serie de primera ronda.

Cleveland lidera la serie 3-2. El sexto partido se jugará el viernes por la noche en Toronto.

James Harden anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 19 para los Cavaliers.

RJ Barrett lideró a Toronto con 25 puntos, mientras que Ja'Kobe Walter aportó 20 y Jamal Shead sumó 18 saliendo desde el banquillo. El alero estrella Brandon Ingram abandonó el partido en el segundo cuarto debido a una inflamación en el talón derecho.

Los Raptors ganaban 74-67 al descanso y anotaron los primeros cinco puntos del tercer cuarto. Los Cavaliers reaccionaron poco a poco, pero perdían 103-100 al comenzar los últimos 12 minutos.

Cleveland tomó el control al anotar los primeros ocho puntos del último cuarto. Jaylon Tyson encestó un triple con paso atrás para empatar el partido a 103, y un triple de Mobley le dio a los Cavaliers una ventaja de 106-103.

Toronto falló sus primeros 11 tiros y tuvo un registro de 7 de 28 desde el campo en el cuarto periodo, mientras que Cleveland encestó 7 de sus primeros 11 y tuvo un registro de 9 de 19.