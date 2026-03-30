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El Thunder vence a los Knicks y los Celtics se clasifican a los playoffs de la NBA

El dominicano Karl-Anthony Towns acabó con 15 puntos y 18 rebotes en la derrota del equipo de la ciudad de Nueva York.

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder, lanza sobre Josh Hart, de los Knicks, durante la segunda mitad del juego de la NBA, el 29 de marzo de 2026, en Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder, lanza sobre Josh Hart, de los Knicks, durante la segunda mitad del juego de la NBA, el 29 de marzo de 2026, en Oklahoma City.ap

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Agencia AFPNueva York

El astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander guió a Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la NBA, en la victoria sobre los New York Knicks por 111-100 este domingo, en el que los Boston Celtics se aseguraron su plaza en los playoffs.

SGA aportó 30 puntos y Jalen Williams sumó 22 puntos, mientras que Isaiah Hartenstein capturó 13 rebotes para que el Thunder, vigente campeón de la NBA, mejorara su marca a 59-16, con 2,5 partidos de ventaja sobre San Antonio en lo más alto de la Conferencia Oeste.

El actual Jugador Más Valioso de la NBA, Gilgeous-Alexander, amplió su racha récord de partidos consecutivos anotando 20 o más puntos a 135.

"Es el MVP por una razón", dijo el escolta del Thunder Luguentz Dort sobre SGA.

"Sabe qué tipo de tiro va a conseguir y nunca se va a rendir, y sabemos que siempre va a ser agresivo por nosotros, que es lo que hizo durante todo el partido", agregó Dort.

Los Knicks, que visitaban Oklahoma City y tuvieron 32 puntos de Jalen Brunson, cayeron a 48-27 y desaprovecharon la oportunidad de asegurar su clasificación a los playoffs.

Un triple de Josh Hart sobre la bocina acercó a Nueva York a 53-52 al descanso, pero el Thunder amplió la ventaja a 84-78 tras el tercer cuarto.

Una racha de 10-0 acercó a Nueva York a 92-91, pero Gilgeous-Alexander encestó triples consecutivos y un tiro en suspensión en otra racha de 10-0 poco después, que dio al Thunder una ventaja de 106-95 camino de su 14ª victoria en 15 partidos.

"Son un buen equipo. Sabíamos que iba a ser un partido duro", dijo Dort, que anotó 12 puntos. "Solo teníamos que mantenernos ahí durante todo el partido, y lo hicimos".

"Cada vez que jugamos juntos de esa manera, es difícil ganarnos", afirmó.

El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 15 unidades y 18 rebotes para los Knicks, que sufrieron su segunda derrota consecutiva tras una racha de siete victorias.

los celtics, a los playoffs

Jayson Tatum aportó 32 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para que los Boston Celtics aseguraran su lugar en los playoffs con una victoria por 114-99 en Charlotte sobre los locales Hornets.

Payton Pritchard agregó 28 puntos para Boston (50-24), que se colocó a cuatro partidos del líder de la Conferencia Este, Detroit Pistons.

Por su parte, Los Angeles Clippers (39-36) alargaron su racha de victorias a cinco partidos gracias a los 28 puntos de Bennedict Mathurin saliendo desde la banca y los 20 de Kawhi Leonard para la victoria de visita por 127-113 sobre los Milwaukee Bucks, que contaron con 36 puntos de Gary Trent.

indiana gana en miami, pero sigue último

El camerunés Pascal Siakam logró 30 puntos, 11 rebotes y seis asistencias para liderar a los Indiana Pacers, el peor equipo de la liga (17-58), a vencer 135-118 a Miami Heat de visitantes.

Brooklyn Nets (18-57), por su parte, se mantuvo por delante de Indiana en el sótano de la NBA al cortar una racha de 10 derrotas consecutivas, gracias a los 18 puntos de Ochai Agbaji en la victoria en casa por 116-99 sobre Sacramento Kings.

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