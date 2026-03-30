Cuatro extranjeros se disputan el MVP de la NBA

El último ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA nacido en Estados Unidos fue James Harden con los Rockets de Houston en la temporada 2017-18.

La racha continuará.

Ninguno de los cuatro principales candidatos a alzarse con el galardón en la presente estación se llama John ni se apellida Johnson.

Proceden de Canadá, Serbia, Francia y Eslovenia y están al tope de la liga y del mundo del baloncesto en estos momentos.

shai, el canadiense

Gilgeous-Alexander fue el MVP de la campaña anterior cuando ayudó al Thunder a lograr la corona. Con su combinación de estilo de Kobe Bryant y eficiencia de Michael Jordan promedia 31.4 puntos, 4.4 rebotes y 6.6 asistencias para el equipo de Oklahoma City, puntero otra vez en la Conferencia del Este.

Si repite se unirá a una “realeza” de guards que lo han hecho en la liga y que incluye a Stephen Curry, Steve Nash, Jordan y Magic Johnson.

nikola, el serbio

Jokic es como la combinación del dominio de Wilt Chamberlain en el estilo de Larry Bird. Con unos Nuggets de 48 victorias encabeza la liga en rebotes (12.8) y asistencias (10.8) con 27.9 puntos por juego.

Único con cuatro temporadas seguidas de al menos 25 triple dobles. Sería su cuarto MVP, un terreno reservado para monstruos de la cancha como Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5), Jordan (5) y Chamberlain (4).

Victor, el francés

victor, el francés

El rey de los unicornios, centro de 7-4 de estatura que defiende la pintura como Hakeem Olajuwon y anota triples como si fuera Kevin Durant. Wembanyama tiene a los Spurs con 56 victorias, solo detrás del Thunder. Lidera la liga en bloqueos (3.1) con 24 tantos, 11 rebotes y tres asistencias por juego.

Con 22 años y 85 días al momento de escribir podría desbancar a Derrick Rose (Bulls de Chicago en 2010-11) como el jugador más joven en ser el MVP de la serie regular.

doncic, el esloveno

En medio de una tormenta personal, parece que este cruce entre Magic y Jerry West ha decidido “desquitarse” con los aros de la NBA.

Lidera el circuito en anotación con 33.7 unidades por noche con 7.8 rebotes y 8.2 asistencias para unos Lakers con 48 triunfos en el competitivo “viejo Oeste”. Ha registrado ocho triple dobles, 33 doble dobles, 59 partidos de 20 puntos, 43 de 30, 15 de 40, dos de 50 y uno de 60.