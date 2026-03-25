Dueños de la NBA abren la puerta a equipos en Seattle y Las Vegas, aprueban expansion

La NBA finalmente ha decidido considerar expandirse más allá de su actual estructura de 30 equipos y el miércoles los propietarios de la liga votaron para comenzar a explorar el proceso de añadir franquicias en Las Vegas y Seattle.

No fue un movimiento sorpresa; la expansión ha estado en consideración durante años, y desde hace algún tiempo ha quedado claro que esas dos ciudades —ambas con vínculos de larga data con la NBA— son las que ahora están un paso más cerca de unirse a la liga.

Las Vegas, el hogar de verano de la liga durante años y sede de los primeros partidos de campeonato de la Copa NBA, ha estado clamando por un equipo de la NBA desde al menos finales de la década de 1990. Y Seattle ha estado esperando que los SuperSonics regresen durante casi dos décadas.

La pelota está esencialmente ahora en su cancha.

“Creo que Seattle y Las Vegas, en términos de su historia y apoyo al baloncesto de la NBA, son únicas en términos de mercados disponibles en Estados Unidos en este momento ”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Sin desmerecer a ningún otro mercado. Esos son simplemente los mercados en los que estamos enfocados ”.

La junta de gobernadores de la liga votó lo que han llamado una exploración de una “posible expansión de equipos”. Ahora es el turno de los posibles grupos de propietarios de armar sus ofertas y planes en un esfuerzo por demostrarle a la liga que son dignos de ser dueños de franquicias de la NBA.

La expansión no está garantizada, reiteró Silver. La liga podría no añadir equipos, añadir un equipo o añadir dos equipos. Y hubo discusión sobre lo que añadir equipos significará tanto económicamente como en la cancha; abastecer a dos nuevos clubes con jugadores significa que los equipos existentes perderán algo de talento en ese proceso.

“Hay algunos propietarios que sintieron que, francamente, simplemente no necesitamos expandirnos”, dijo Silver. “No parecían necesariamente preocupados de cara al futuro, pero sintieron que estamos en un lugar muy sólido con la liga de 30 equipos que tenemos ahora”.

La liga dijo que el banco de inversión PJT Partners ha sido contratado “como asesor estratégico para evaluar mercados potenciales, grupos de propietarios, infraestructura de arenas y las implicaciones económicas más amplias de la expansión”.

reacción de los gobernadores

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, aplaudió la votación, diciendo que “es el momento adecuado”.

Seattle tuvo un equipo de la NBA desde 1967 hasta 2008, cuando los Sonics —que ganaron el título de 1979— se mudaron a Oklahoma City y se convirtieron en el Thunder.

Varios grupos han presionado para traer de vuelta al equipo desde entonces.

“Hacer que los Sonics regresen es una prioridad principal, y el estado será un socio fuerte en este esfuerzo”, dijo Ferguson. “Planeo estar allí en el salto inicial con miles de aficionados cuando los Sonics regresen”.

Las Vegas ha sido parte de la liga durante décadas. La Liga de Verano se celebra ahí cada año y se ha convertido en un evento imperdible para ejecutivos de la liga, entrenadores, medios, agentes e incluso jugadores que no participan en los partidos.

Y la ciudad solía albergar algún partido ocasional de temporada regular; por ejemplo, en 1984, cuando Kareem Abdul-Jabbar de los Lakers de Los Ángeles rompió el récord histórico de puntos de la liga en un partido contra el Jazz de Utah —que en ese momento utilizaba a Las Vegas para algunos de sus partidos como local.

La idea de colocar una franquicia allí podría haber parecido poco probable hace un par de décadas. Pero eso cambió con la llegada de los Raiders de la NFL, los Golden Knights de la NHL y las Aces de la WNBA ya instalados allí, y con los Atléticos de la MLB en camino.

“La votación de hoy de la Junta de Gobernadores de la NBA es un testimonio del increíble crecimiento que estamos viendo en el sur de Nevada y el entorno favorable para los negocios de nuestro estado”, dijo el gobernador de Nevada, Joe Lombardo. “Los habitantes de Las Vegas ya han mostrado un apoyo inquebrantable a nuestras franquicias deportivas profesionales, y un nuevo equipo de la NBA proporcionará aún más entretenimiento, más empleos y más crecimiento de pequeñas empresas para la región”.

qué sigue

Ahora que este paso está completo , hay muchos asuntos por decidir. Una lista parcial:

— La cuota de expansión, que se espera que sea de al menos 6.000 millones de dólares.

— El calendario para añadir los clubes. Parece que la temporada 2028-29 casi con certeza sería lo más pronto que esto podría ocurrir.

— El efecto dominó. Si tanto Las Vegas como Seattle obtienen equipos, quedarían en la Conferencia Oeste. Para evitar tener 17 equipos en una conferencia y 15 en la otra, la liga buscaría mover a un equipo actual del Oeste a la Conferencia Este. Geográficamente, Nueva Orleans, Memphis o Minnesota serían los candidatos más lógicos para mudarse al Este.

reacciones

El escolta de Nueva Orleans Dejounte Murray tenía 11 años cuando Seattle tuvo por última vez un equipo de la NBA. Creció con la esperanza de emular a Gary Payton, Ray Allen y Shawn Kemp, e incluso recuerda a un novato que jugó para los SuperSonics llamado Kevin Durant.

“Es una ciudad de baloncesto, una cultura de baloncesto, así que es un deber, creo, que lo recuperen allá”, afirmó Murray, oriundo de Seattle.

“Creo que para la ciudad era algo que se venía esperando desde hace mucho. Creo que todo el mundo quedó bastante desanimado cuando se fueron”, agregó el alero del Magic Paolo Banchero, otro nativo de Seattle. “Y desde entonces solo ha sido esperar y tener la esperanza de que algún día regresen. Estoy seguro de que con la noticia, todo el mundo está emocionado”.

El entrenador de Golden State Steve Kerr dijo que los SuperSonics eran “una de las franquicias icónicas de la NBA”.

“Me sorprendió cuando la liga se fue de Seattle”, dijo Kerr. “Una base de aficionados increíble. Gran mercado de baloncesto. Mucho talento saliendo de Seattle. Mercado mediático top 10. Ciudad deportiva increíble. Así que fue algo impactante para todos nosotros cuando la liga se fue de Seattle. Y creo que todos esperábamos que fuera mucho antes que 18, 19 años, lo que sea que vaya a ser, antes de que volvieran a la liga”.