Sameji se proclama campeón y conquista por vez 11 el torneo superior de Santiago

El combinado representativo de los barrios Savica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji) se proclamó campeón del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, tras derrotar 83-77 al Club Pueblo Nuevo en el quinto partido de la serie final, celebrado la noche de este domingo en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

Con esta victoria, Sameji conquista su undécimo campeonato en la historia del torneo, convirtiéndose en el equipo con más títulos y quedándose con la supremacía histórica del baloncesto superior de Santiago.

El evento es organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA) y está dedicado al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, con un reconocimiento especial a la trayectoria del exjugador de la NBA Luis Felipe López, disputándose la Copa Banreservas, el banco de todos los dominicanos.

El conjunto de Pueblo Nuevo dominó la primera mitad del encuentro 49-41, apoyado en la ofensiva de Víctor Liz y Floren Tamba, quienes anotaron nueve puntos cada uno. También aportaron Alberson Pimentel y Ronald Tineo con ocho unidades por cabeza.

Por Sameji, los más destacados en ese tramo fueron Jordan Gerónimo con 12 puntos y dos rebotes, Brahiam Méndez con nueve tantos y BJ Fitzgerald con siete.

Pueblo Nuevo lanzó para 52.9 % de campo, 45.5 % en triples y 80 % en tiros libres, capturando 14 rebotes y repartiendo nueve asistencias. Sameji respondió con 50 % de campo, 40 % en triples y 84.6 % en tiros libres, además de dominar los rebotes 18-14.

El tercer parcial terminó 22-19 a favor de Pueblo Nuevo, que llegó al último cuarto con ventaja 70-60. Sin embargo, Sameji reaccionó de manera espectacular en el período final con un parcial 23-7, suficiente para sellar la victoria y levantar el trofeo de campeón.

El refuerzo BJ Fitzgerald encabezó la ofensiva de Sameji con 24 puntos, seis rebotes y dos asistencias. Fue respaldado por Jordan Gerónimo con 17 puntos y seis rebotes, Alex Abreu con 11 puntos y nueve asistencias, mientras Jean Karlo Iciano y Brahiam Méndez aportaron 10 tantos cada uno.

Por Pueblo Nuevo sobresalieron Alberson Pimentel con 17 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, Víctor Liz con 15 unidades, Floren Tamba con 13 puntos y 11 rebotes, y Ronald Tineo con 11 tantos.

El dirigente Melvyn López conquistó su séptimo campeonato en el Baloncesto Superior de Santiago, consolidándose como el dirigente más exitoso en la historia del torneo. De esos títulos, cinco han sido con Sameji, uno con el GUG y otro con el CDP.

Melvyn López, conocido como “El Señor de los Anillos”, agradeció a Dios, a la gerencia y a los jugadores por el logro.

“Primero gracias a Dios. También a la gerencia de Sameji y especialmente a los jugadores, que fueron los verdaderos protagonistas.

Enfrentamos a un gran dirigente como José Maíta Mercedes; la serie fue más difícil de lo que muchos pensaban”, expresó López.

Joel Ramírez calificó el título como uno de los más especiales de su carrera.

“Este campeonato vale doble para mí, porque este mismo año retiraron mi número. Con Sameji tengo seis títulos: cuatro como jugador y ahora dos como parte del cuerpo técnico”, indicó.

Por su parte, Alex Abreu destacó la importancia del torneo y el respaldo del público santiaguero.

“Para mí significa mucho jugar en Santiago. Este es el mejor torneo del país y hoy se notó. En tres años he jugado tres finales y he ganado dos campeonatos”, afirmó.

El armador también agradeció el apoyo de los fanáticos que abarrotaron la Gran Arena del Cibao durante toda la serie final.