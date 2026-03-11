Utah Jazz firma a Andersson García con un contrato de 10 días en la NBA

El Utah Jazz anunció hoy la firma del alero Andersson García con un contrato de 10 días. De acuerdo con las políticas del equipo, no se publicaron los términos del acuerdo.

García (2,01 m, 107 kg, Texas A&M) ha participado en 35 partidos (12 como titular) con los Capitanes de la Ciudad de México de la NBA G League esta temporada, promediando 10.9 puntos con un 55.6% de acierto en tiros de campo, 9.8 rebotes, 1.9 asistencias y 1.3 robos en 25.3 minutos por partido. Ha registrado 12 dobles-dobles, incluyendo dos partidos con más de 20 rebotes y tres encuentros con 20 o más puntos.

Originario de Moca, República Dominicana, García jugó cinco temporadas universitarias en Mississippi State (2020-22) y Texas A&M (2022-25). Participó en 104 partidos (16 como titular) con los Aggies y, como junior, lideró la conferencia con 9.1 rebotes por partido, además de ser nombrado Equipo Defensivo All-SEC 2023-24.