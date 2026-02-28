Los Celtics, con gran ofensiva, arrollan a Brooklyn, esperan el regreso de Jayson Tatum

Los Celtics han sido uno de los equipos más en forma de la NBA desde que regresaron del parón del All-Star.

Pueden añadir una de las mejores actuaciones ofensivas en la historia de la liga a su lista de logros mientras esperan el posible regreso de la estrella Jayson Tatum a la acción.

Boston anotó un porcentaje de acierto máximo de la temporada del 66,7% (52 de 78) en su victoria por 148-111 sobre los Brooklyn Nets el viernes. Fue el segundo mejor porcentaje de tiros de campo en la historia del equipo, quedándose a un paso del 67,9% que lanzaron contra los Golden State Warriors el 21 de noviembre de 1984.

Los Celtics también lanzaron un 64,7% en triples el viernes, lo que equivale a un 80,8% de efectividad en tiros de campo, el más alto en la historia de la NBA. El porcentaje efectivo de tiros de campo mide la eficiencia en tiros ajustando el hecho de que los triples valen más que los tiros de dos puntos

El All-Star Jaylen Brown lideró el equipo, terminando con 28 puntos, nueve asistencias y siete rebotes. Pero contó con mucho apoyo de sus compañeros, con Nikola Vucevic, fichado en la fecha límite de traspasos, sumando 28 puntos y 11 rebotes para su tercer doble-doble como miembro de los Celtics.

"Pensé que simplemente hicimos un buen trabajo leyendo el partido", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. "Pensé que hicimos las lecturas correctas durante casi todo el partido. Me pareció que esta noche Vooch se mostró muy cómodo con sus lecturas ofensivas y su bloqueo ofensivo. Ha desbloqueado muchas cosas para nosotros."

Los 13 jugadores de los Celtics anotaron en el partido, con Boston cometiendo solo tres pérdidas de balón tras el descanso.

"Solo intentamos leer el juego y tomar lo que hay", dijo Brown.

Boston, ganador de cinco de sus seis partidos desde el parón del All-Star, ahora esperará para ver si el partido en casa del domingo por la noche contra los Philadelphia 76ers marcará el regreso de Tatum.

El partido, originalmente previsto para jugarse más temprano ese día, fue movido por NBC a una franja de máxima audiencia a las 8 p.m., lo que generó especulaciones de que podría señalar el plan de regreso de Tatum.

Han pasado 41 semanas desde que Tatum se rompió el tendón de Aquiles derecho el pasado mayo, en los últimos minutos de la derrota de los Celtics ante los New Knicks en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este.

La NBA exige a los Celtics que publiquen un informe inicial de lesiones antes de las 17:00 EST del sábado, antes del partido en casa del domingo contra los 76ers.

Tras entrenar con el equipo de la G League de los Celtics hace dos semanas, Tatum dijo que aún no había decidido si volvería.

"No significa que vaya a volver o no, es simplemente seguir el plan. Así que es solo otro paso", dijo Tatum. "No sé el porcentaje. Solo sé que cada día me siento un poco mejor. Solo intento centrarme en eso."

Tatum dijo en la misma entrevista que también es consciente de no querer interrumpir el progreso de un equipo Celtics que con un balance de 39-20 ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación de la Conferencia Este.

'Simplemente estoy hiperconsciente de lo que está pasando. Creo que simplemente viene de eso. Obviamente, sé lo que aporto y lo que aporto al equipo. Pero también soy consciente de que estos chicos han estado jugando extremadamente bien", dijo Tatum.