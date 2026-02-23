Karl-Anthony Towns lidera la NBA con 39 doble-dobles

Mientras intenta devolver la corona de la NBA a la ciudad de Nueva York por primera vez en más de 50 años, Karl-Anthony Towns no deja de refrendar su estatus como uno de los principales jugadores de la liga.

El integrante de la selección dominicana de baloncesto encabeza el circuito con 39 partidos de doble-doble en la temporada 2025-2026 que ya entra en su recta final.

Es uno de apenas cinco jugadores con promedios de al menos 20 puntos y 10 rebotes en la liga. Además de firme candidato a integrar uno de los equipos de estrellas al final de la estación.

En el liderato de doble-dobles, Towns es seguido por Jalen Johnson, de los Hawks (38), Nikola Jokic, de los Nuggets (36), Cade Cunningham, de los Pistons (29) y Victor Wembanyama, de los Spurs (27).

Luka Doncic, de los Lakers (26), Rudy Gobert, de los Timberwolves (25), Jalen Duran, de los Pistons (25), Ivica Zubac, de los Clippers/Pacers (24), Scottie Barnes, de los Raptors (24) y Alperen Sengun, de los Rockets (24), les siguen en el liderato de este departamento.

sus mejores partidos

Terminó con 40 puntos y 13 rebotes en una derrota con pizarra de 115-104 en Minnesota, el 23 de diciembre del 2025.

El 14 de noviembre, en una victoria 140-132 sobre los Heat de Miami, acabó con 39 tantos, 11 rebotes y cuatro asistencias.

Registró 37 puntos, 12 rebotes, tres asistencias y dos bloqueos, el 24 de noviembre del año pasado en el éxito 113-100 ante los Nets de Brooklyn.

El 27 de diciembre de 2025 tuvo 36 unidades y 15 rebotes en un triunfo 128-125 en Atlanta.

Hizo 35 tantos con 18 rebotes, cinco asistencias y dos bloqueos, el tres de diciembre anterior para ayudar a su club a superar 119-104 a los Hornets de Charlotte en casa.