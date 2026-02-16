Equipo de los Knicks, con Towns, se corona en la competencia de lances del All Star

El equipo Knicks, formado por Karl-Anthony Towns, Allan Houston y Jalen Brunson, ganó el trofeo Shooting Stars con 47 puntos durante el fin de semana del All-Star de la NBA.

Remontaron en los últimos segundos para vencer a Knueppel, Jalen Johnson y Maggette del equipo Cameron, que terminaron con 38 puntos en el regreso de la prueba por primera vez desde 2015.

El padre de Brunson, Rick, actualmente asistente de los Knicks, fue el pasador "famoso" del equipo ganador.

Team Cameron, un guiño a la alma mater del trío, Duke, recibió sus pases del actor y humorista Anthony Anderson.

Ron Harper Jr., Dylan Harper y Ron Harper del equipo Harper, junto con los All-Star del equipo Richard Hamilton, Chet Holmgren y Scottie Barnes, fueron eliminados tras la primera ronda.

Los equipos disponían de 70 segundos para anotar puntos mientras rotaban entre siete ubicaciones designadas de disparo alrededor de la pista, con los tres jugadores de un equipo disparando en cada punto en un orden establecido.