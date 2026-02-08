Cupes, con la ofensiva de Luis Martínez, da un paso firme a la clasificación

El Club Los Pepines (Cupes) dio un golpe de autoridad en la serie regular al vencer 91-84 al Club Domingo Paulino (CDP), resultado que no solo lo acerca a la clasificación, sino que también le garantiza la serie particular frente a uno de sus rivales directos, en el primer partido de la jornada dominical de la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

En un partido intenso y de constantes cambios de liderazgo (18 en total), Cupes ahora con récord de 5-1, supo cerrar mejor el encuentro, imponiendo su ritmo en el segundo tiempo, especialmente en el último cuarto, donde ganó el parcial 25-19 para asegurar la victoria en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

La ofensiva pepinera fue encabezada por Luis Martínez, quien firmó una actuación dominante con 24 puntos, lanzando para un 84.6 % de campo, además de 5 rebotes y 2 asistencias, a su lado brilló Gelvis Solano, autor de 22 puntos, con 6 rebotes y 13 asistencias, siendo el motor ofensivo y el cerebro del equipo. También aportaron de manera clave Anthony Lawrence con 17 puntos y 7 rebotes, Enmanuel Egbuta con 12 puntos y 5 rebotes, y Oliver Ferreira, que sumó 9 unidades y 5 rebotes.

Por el CDP ahora con récord de 2-4, Adris de León volvió a cargar con la ofensiva naranja al encestar 21 puntos, agregando 6 asistencias, mientras que Trashon Burrell aportó 14 tantos. Juan Junior Rosario colaboró con 12 puntos, Gerónimo de la Rosa encestó 11, y Anphernee Acevedo completó el quinteto ofensivo con 8 puntos, además de 7 rebotes y 7 asistencias, en una actuación integral.