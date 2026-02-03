James Harden es cambiado a Cleveland por Darius Garland

James Harden se dirige a los Cleveland Cavaliers, y Los Angeles Clippers acordaron enviar al 11 veces All-Star de regreso a la Conferencia Este durante su temporada de mayor puntuación en seis años, dijo el martes por la noche una persona con conocimiento del acuerdo.

ESPN fue el primero en informar que el acuerdo se había finalizado.

Los Cavaliers están renunciando al base Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio aún no ha sido aprobado por la NBA.

Esa aprobación podría llegar el miércoles, cuando los Cavaliers y los Clippers se enfrenten en Inglewood, California.

Harden promedia 25,4 puntos esta temporada, su mayor promedio desde los 34,3 puntos de la 2019-20. Ha sido fundamental para el resurgimiento de los Clippers y su regreso a la contienda por los playoffs, o al menos por el play-in, tras un pésimo inicio de temporada con un récord de 6-21.

"Significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, el lunes por la noche cuando empezaron a circular rumores que indicaban que tal traspaso estaba cerca. "¿Quién no querría tener a James Harden?"

Cleveland se convertirá en el sexto equipo de Harden. Jugó en Oklahoma City, luego en Houston, luego en Brooklyn, luego en Filadelfia y, desde 2023, en los Clippers.

Para los Cavaliers, parece ser una decisión de momento: emparejar a Harden, de 36 años, con otro base estrella, Donovan Mitchell. Para los Clippers, parece ser una decisión con miras al futuro: Garland, de 26 años, ha sido dos veces All-Star y promedia 18 puntos y 6,9 asistencias esta temporada con Cleveland.

Harden rescindió su último año de contrato con los Clippers el verano pasado para firmar un nuevo contrato que habría ascendido a 81,5 millones de dólares para esta temporada y la campaña 2026-27. El año que viene es a su elección, lo que básicamente significaba que, de todas formas, tenía un contrato de un año.

Obtuvo ese acuerdo después de promediar 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias y regresar al equipo All-NBA por primera vez desde 2019-20.