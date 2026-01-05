Lo que viene para el basket en el 2026

En un año que tiene a la República Dominicana como sede, por tercera vez, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el baloncesto, como siempre, tendrá un calendario repleto de acción.

Además de los torneos de ese certamen internacional, que la Federación Internacional de Baloncesto ha decidido que se efectuen en la categoría U-22, estarán los acostumbrados torneos superiores provinciales.

Santiago está programado para el 7 de febrero y se propone que sea en la ciudad de Nueva York, específicamente en la Universidad de Fordham con un choque entre los clubes de Sameji y Plaza Valerio.

En febrero también, la selección nacional masculina de mayores estará viajando a Estados Unidos y Nicaragua para enfrentar a los equipos de esos países en la segunda ventana de la primera ronda de los clasificatorios para la Copa Mundial del 2027 en Doha.

Esos dos países devolverán la visita los días tres y seis de julio cuando se espera esté listo para ser reinaugurado el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto tras la profunda remodelación a la que es sometido bajo el ampara del Banco de Reservas.

Para el mes de mayo estaría proyectado el inicio de la Liga Dominicana de Baloncesto (LNB) con la incorporación, todavía no confirmada, de la franquicia de la ciudad de Moca, lo que le daría un noveno equipo al circuito.

En el mes de junio se estará efectuando el draft de la NBA en el cual se espera que Yaxel Lendeborg sea escogido a mediados o finales de la primera ronda.

Se extenderá el seguimiento a los dominicanos en la NBA con Karl-Anthony Towns y Al Horford a la cabeza, además de como sigan evolucionando las carreras de David Jones, Kobe Brea junto a Lester Quiñones y Justin Minaya en la G-League.

Igualmente la atención estará centrada en el batallón de criollos en la Liga Endesa ACB de España y que integran Chris Duarte, Andrés Feliz, Jean Montero, Jassel Pérez, Joel Soriano y el esperado Tyson Pérez.

En fin que estos 12 meses nos traerán muchas emociones y lo que se espera es que los fanáticos puedan disfrutar en paz y sin ningún tipo de inconvenientes.