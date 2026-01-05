Booker apuntilla a los Thunder y Lakers sudan ante Grizzlies en la NBA

Con un fulminante triple en el último segundo, Devin Booker selló este domingo un triunfo de los Phoenix Suns por 108-105 frente a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones de la NBA.

Tras un inicio vertiginoso de temporada, los Thunder vienen perdiendo fuelle y este domingo encajaron su sexta derrota del curso en la cancha de los Suns.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó 25 puntos y 6 asistencias, llegó a controlar el partido por hasta 18 puntos pero los locales nunca tiraron la toalla.

El escolta suplente Jordan Goodwin protagonizó el mejor partido de su carrera, con 26 puntos y 8 triples, que mantuvieron con vida las opciones de los Suns.

De la puntilla final se encargó el estelar Devin Booker (24 puntos), quien asumió la última posesión con empate a 105 y ocho segundos en el reloj.

El escolta agotó el tiempo hasta sorprender a Alex Caruso con un paso al costado y un triple ganador a sólo 0,7 segundos del final.

Los Thunder, que arrancaron la temporada con un fabuloso registro de 24-1, lucen desde entonces una marca de 6-5, pero aún así siguen encabezando la Conferencia Oeste y la clasificación general.

Los Suns, séptimos del Oeste, mejoraron su balance a 21-14 y se tomaron de paso una revancha por la monumental paliza 138-89 que recibieron de los Thunder en diciembre en los cuartos de final de la Copa NBA.

lakers saltan a tercer puesto

En Los Ángeles, los Lakers sufrieron más de lo previsto para deshacerse por 120-114 de los Grizzlies, que tenían la baja de su líder, Ja Morant, por una lesión de gemelos.

Memphis, que ya había caído en la cancha angelina el viernes, mandó en el marcador durante gran parte de la noche con ventajas de hasta 16 puntos, favorecido por la crónica falta de acierto exterior de los Lakers.

El equipo de Luka Doncic y LeBron James, que terminaron con 36 y 26 puntos respectivamente, anotó apenas 4 triples de 22 intentos (18%) al irse al descanso con una desventaja de 65-54.

En defensa, los hombres de JJ Redick también pasaban apuros para frenar al explosivo novato Cedric Coward, que logró 16 puntos en sólo 13 minutos antes de retirarse por problemas en la pierna izquierda.

Los Lakers fueron recortando terreno hasta colocarse por delante a falta de seis minutos y mostrar de nuevo su fiabilidad en los finales apretados.

El alero Jake LaRavia respaldó otra vez a Doncic y James con 26 puntos que compensaron el escaso aporte del banco angelino, que sólo sumó 11 tantos por 43 del de Memphis.

Los Lakers, con un balance de de 22-11, se auparon al tercer lugar del Oeste adelantando a los Houston Rockets y los Denver Nuggets que, sin el lesionado Nikola Jokic, perdieron 127-115 ante los Brooklyn Nets.

detroit no cede ante cavs

En Cleveland, los Detroit Pistons se reivindicaron como líderes del Este venciendo 114-110 a los decepcionantes Cavaliers.

Los Cavs, que arrancaron el curso como grandes candidatos a dominar la conferencia, se ven ahora en el octavo puesto al ser adelantados por los Miami Heat, que derrotaron a su vez a los New Orleans Pelicans por 125-106.

Los Pistons se llevaron el triunfo de Cleveland bajo la guía de Cade Cunningham, que logró 27 puntos y 7 asistencias, y el suplente Daniss Jenkins.

El escolta explotó con un segundo cuarto de 21 puntos para un total de 25 tantos en los 25 minutos que estuvo en pista. Donovan Mitchell fue el máximo anotador de Cleveland con 30 puntos.

En Sacramento, Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos y consiguió 11 rebotes mientras los Bucks de Milwaukee lograron una victoria de 115-98 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Antetokounmpo encestó 13 de 17 tiros de campo y 11 de 13 desde la línea de tiros libres en 31 minutos, mientras los Bucks ganaron por quinta vez en sus últimos siete juegos. Kevin Porter Jr. añadió 25 unidades y diez asistencias, mientras que Myles Turner anotó 15 tantos.

Russell Westbrook consiguió 21 puntos y Zach LaVine sumó 20 para los Kings, quienes han perdido cinco juegos en fila.

Antetokounmpo anotó con una bandeja, y A.J. Green hizo un tiro libre por falta técnica para poner a los Bucks arriba 62-42 al final del segundo cuarto. Antetokounmpo encestó seis de siete tiros de campo y los tres intentos desde la línea de libres para un total de 15 unidades en la primera mitad.

En Miami, Norman Powell logró un récord personal con nueve triples en una actuación de 34 puntos mientras el Heat de Miami venció 125-106 a Nueva Orleans el domingo por la noche, extendiendo la racha de derrotas de los Pelicans a siete.

Powell lanzó 11 de 15 desde el campo y nueve de 12 triples. Nikola Jovic terminó con 19 puntos y Kel’el Ware tuvo 16 unidades y 12 rebotes para el Heat, que se recuperó de una derrota en casa por diez ante Minnesota el sábado, la cual rompió una racha de cuatro victorias consecutivas. Pelle Larsson de Miami tuvo 16 tantos y seis asistencias.

Con una ventaja de uno al inicio del tercer cuarto, el Heat lo abrió con una racha de 21-2. Powell encestó tres triples durante el resurgimiento. El triple de Bam Adebayo con 4:14 restantes en el período terminó la racha y puso a Miami adelante 91-71.

Trey Murphy III regresó tras una ausencia de un juego debido a espasmos en la espalda y anotó 27 puntos, mientras que Jeremiah Fears añadió 21 para los Pelicans. Después de anotar 12 tantos en la primera mitad, la estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no anotó en los dos últimos períodos.

El Heat superó a los Pelicans 31-11 en puntos de contraataque y tuvo un máximo de la temporada con 19 robos.

Nueva Orleans terminó con un máximo de la temporada de 24 pérdidas de balón y cayó a 2-13 como visitante.

En Washington, Anthony Edwards anotó 35 puntos, Julius Randle añadió 22, y los Timberwolves de Minnesota completaron una barrida de temporada sobre los Wizards de Washington con una victoria aplastante de 141-115 el domingo por la noche.

Rudy Gobert tuvo 18 puntos y 14 rebotes para su 15to doble-doble de la temporada para Minnesota, que superó a Washington 76-48 en la pintura. Los Timberwolves terminaron su gira con un récord de 3-1 y ganaron en días consecutivos por tercera vez esta temporada.

CJ McCollum anotó 20 puntos para liderar a Washington, que con un récord de 9-25 tiene el segundo peor registro en la Conferencia Este. Los Wizards habían ganado cuatro de cinco.

Minnesota tuvo su tercer juego de más de 140 puntos de la campaña, mientras que los Wizards permitieron más de 140 por cuarta vez.

Los Timberwolves no estuvieron en desventaja después de los primeros cinco minutos gracias al fuerte inicio de Edwards. El escolta anotó 16 puntos en el primer cuarto —su mayor cantidad en el período inicial esta temporada— mientras Minnesota construía una ventaja de 38-28.

En Nueva York, Michael Porter Jr. tuvo 27 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en su primer partido contra su antiguo equipo, y los Nets de Brooklyn vencieron 127-115 a los Nuggets de Denver el domingo, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Los Nuggets recuperaron a Aaron Gordon y Christian Braun tras largas ausencias por lesión y tuvieron un gran partido de Jamal Murray, pero cayeron a 1-2 desde que Nikola Jokic se perdió posiblemente un mes por una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Murray terminó con 27 unidades, un récord personal de 16 asistencias y seis rebotes. Gordon anotó 20 tantos desde el banquillo después de perderse 19 partidos por una distensión en el tendón de la corva derecha, mientras que Braun fue titular y anotó cuatro puntos tras perderse 23 partidos por un esguince en el tobillo izquierdo.

Noah Clowney añadió 22 unidades para los Nets, mientras que Cam Thomas y Day’Ron Sharpe tuvieron 17 cada uno. Sharpe fue titular como pívot con Nic Claxton ausente por razones personales.

Porter jugó seis temporadas para los Nuggets después de ser elegido con la 14ta selección en el draft de 2018 y fue titular en su equipo campeón de la NBA en 2023. Fue traspasado a Brooklyn en la temporada baja por Cam Johnson y llegó promediando un récord personal de 25,8 puntos.

En Orlando, Desmond Bane anotó el domingo 31 puntos, Paolo Banchero añadió 28 puntos y 12 rebotes, y el Magic de Orlando le propinó su duodécima derrota consecutiva de 135-127 a los Pacers de Indiana.

Anthony Black sumó 27 puntos y diez asistencias para el Magic, que venció a los Pacers por segunda vez en cinco días.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 34 puntos. Aaron Nesmith tuvo 25 puntos y ocho asistencias, y Andrew Nembard añadió 20 puntos y 11 asistencias para los Pacers, que lanzaron con un 55,2 % después de llegar al juego con el peor porcentaje de tiros de campo de la NBA (43,8%).

Orlando lanzó con un 56% en general e hizo 15 de 32 triples (46,9%).

Siete meses después de jugar en las Finales de la NBA, los Pacers, diezmados por las lesiones, igualaron un récord de franquicia de 43 años con su duodécima derrota consecutiva. Dos de sus últimas tres derrotas fueron contra el Magic, incluyendo una decisión de 112-110 el 31 de diciembre en Indianápolis.