Shai Gilgeous-Alexander anota 30 y los Thunder vencieron a los Warriors 131-94

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y dio siete asistencias, y los Oklahoma City Thunder dominaron a los Golden State Warriors, que estaban en inferioridad numérica, para lograr una victoria por 131-94 el viernes por la noche.

Stephen Curry se perdió por un esguince en el tobillo izquierdo y su compañero de la línea de campo, Jimmy Butler, se puso enfermo más temprano ese día. Draymond Green descansó, mientras que Jonathan Kuminga se perdió el partido por dolor de espalda.

Eso dejó la alineación inicial de Steve Kerr: Brandin Podziemski, Moses Moody, Will Richard, Gui Santos y Quinten Post.

Kerr era optimista de que Curry jugaría el sábado contra los Jazz.

Gilgeous-Alexander anotó 10 de 20 con tres triples y convirtió los siete tiros libres en su séptimo partido en los últimos nueve con 30 o más puntos — y ahora tres seguidos. En el último partido contra los Warriors anotó 38 puntos con un 13 de 21 en tiros y cinco triples.

Chet Holmgren aportó 15 puntos y un récord de la temporada de 15 rebotes — dos menos que su récord personal — mientras Oklahoma City (30-5) ganaba su cuarta victoria consecutiva tras su primera racha de dos partidos consecutivos de la temporada.

Richard anotó 13 puntos y capturó cinco rebotes, Al Horford y Moody también anotaron 13, mientras que Pat Spencer repartió 11 asistencias contra los campeones defensores Thunder, que habían perdido sus dos partidos anteriores fuera de casa pero también ganaron 124-112 en Golden State exactamente un mes antes, el 2 de diciembre.