Uvilla se corona campeón en torneo de baloncesto en Tamayo

Concluyó con rotundo éxito el torneo “Copa Navideña LIDETA” celebrado en este municipio con la participación de 8 equipos del municipio y la denominada Zona Cañera que involucra a poblados pertenecientes al Consorcio Azucarero Central, antiguo Ingenio Barahona.

El equipo representativo del Distrito Municipal de Uvilla se coronó campeón de la 1ra. Copa Novideña LIDETA, la cual estuvo dedicada al periodista y jefe de información del periódico Listín Diario Tomas Aquino Mendez y el Vice-ministro Administrativo de Gestión Social de la Presidencia Juan Garrigó Mejia.

El torneo, que atrajo a cientos de fanáticos durante las etapas regular, semi final y final, fue organizado por la Liga Deportiva Tamayo, que dirigen los jóvenes deportistas Roide Cuevas Jiménez, Wagner Geraldo y Jairo Cuevas.

La serie final estaba pautada a un 3-2, la que se fue al máximo y el equipo de Uvilla se quedó con la victoria del último partido y la serie final 68 contra 64. Los equipos participantes fueron, además del campeón, Uvilla, El Jobo, Batey 6, El Palmar, Monserrate, Alto de Las Flores, Los Charcos Leña y el Barrio Cacique.

El último partido, no apto para cardíacos, con la serie final empatada a uno, el equipo de Uvilla sale por la puerta grande de un torneo donde reino la disciplina, la confraternidad y el compañerismo y lleno de colorido (típico de las fiestas navideñas) dónde quedó demostrada la capacidad organizativa y la armonía de los protagonistas (atletas).

"Este Torneo de baloncesto da el inicio de una nueva era dónde se comienza a desarrollar el talento local para retomar la hegemonía deportiva de este municipio de Tamayo", aseguran los organizadores.

El evento contó con importante apoyo de personalidades nacionales y locales, a quienes los organizadores agradecen el apoyo y la confianza.