Bryan Rosado lidera a La Matica en semifinal del TBS de La Vega

La Matica se impone 93-88 sobre La Villa en el primer enfrentamiento de la serie semifinal.

Brayan Rosado, de La Matica, hace un lance al aro defendido por Junior Lantigua, de La Villa, en la semifinal del básquet de La Vega, el 30 de noviembre de 2025.

Listín DiarioLa Vega

El nativo Bryan Rosado hizo cifras dobles de 28 puntos y 11 rebotes en la victoria de La Matica 93-88 sobre La Villa en el primer enfrentamiento de la serie semifinal pactada a un 5-3 en el Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

Michael Warren encestó 24 tantos con ocho rebotes y cinco asistencias, Bryan Ramírez 16 dígitos, Arnnet Moultrie 13 tantos y nueve rebotes y Ariel Hernández 12 unidades.

Por La Villa, Luis Martínez tuvo 27 puntos y nueve rebotes, Dervon Colier 16 dígitos, Randy Santos 15 tantos y Gelvis Solano 11 unidades.

El certamen continúa este martes a las 7:00 de la noche con el partido entre La Matica (1-0) y La Villa (0-1), mientras que a segunda hora se enfrentarán, Dosa (1-0) y Enriquillo (0-1).

