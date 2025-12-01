Bryan Rosado lidera a La Matica en semifinal del TBS de La Vega

El nativo Bryan Rosado hizo cifras dobles de 28 puntos y 11 rebotes en la victoria de La Matica 93-88 sobre La Villa en el primer enfrentamiento de la serie semifinal pactada a un 5-3 en el Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

Michael Warren encestó 24 tantos con ocho rebotes y cinco asistencias, Bryan Ramírez 16 dígitos, Arnnet Moultrie 13 tantos y nueve rebotes y Ariel Hernández 12 unidades.

Por La Villa, Luis Martínez tuvo 27 puntos y nueve rebotes, Dervon Colier 16 dígitos, Randy Santos 15 tantos y Gelvis Solano 11 unidades.

El certamen continúa este martes a las 7:00 de la noche con el partido entre La Matica (1-0) y La Villa (0-1), mientras que a segunda hora se enfrentarán, Dosa (1-0) y Enriquillo (0-1).