Féliz y Montero encabezan el triunfo de Dominicana sobre México en inicio ventana de la FIBA

Andrés Feliz y Jean Montero combinaron 41 puntos para ser los líderes ofensivos de República Dominicana que en la madrugada del sábado venció a México, 92-85, en su partido de la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

La mutual quisqueyana que conforman los armadores Feliz y Montero sigue causando estragos a niveles internacionales al encabezar la ofensiva de su equipo (1-0), que le ganó en su casa a los aztecas (0-1), el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas.

Feliz, oriundo del barrio capitalino Guachupita, encestó 21 puntos y atrapó cuatro rebotes, mientras que Montero, del barrio de Villa Juana, anotó 20 tantos por los dominicanos.

Ambos contaron con la colaboración de Joel Soriano de 16 unidades y siete capturas y el ex NBA Chris Duarte ligó 13 dígitos, ocho capturas y repartió cuatro asistencias.

Estos cuatro jugadores del equipo nacional de baloncesto de mayores forman un cuarteto que acciona en la Liga Profesional ACB de España, Feliz con el Real Madrid; Montero y Joel Soriano pertenecen al Valencia Basket; y Duarte está con el Unicaja Málaga.

Por los mexicanos, los mejores anotadores fueron Pako Cruz con 29 puntos y siete rebotes, Yahir Bonilla completó un doble-doble de 16 encestes y 10 rebotes, Joseph Ávila marcó 14 con seis atrapadas y Gabriel Girón coló 10.

Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después hilvanan otras tres seguidas con España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, e irían tras su cuarto seguido, y el quinto de por vida.

Los aztecas dominaron el medio tiempo 43-42, con la ofensiva de Pako Cruz y Gabriel Girón, quienes anotaron 13 y 12 puntos cada uno, Joseph Ávila ocho y Yahir Bonilla seis.

Por los quisqueyanos, Chris Duarte anotó 10 puntos y seis rebotes, Andrés Feliz nueve tantos, Jean Montero siete y Anderson García coló cinco.

En el tercero, los dominicanos sacaron ventaja de 13 puntos, 67-54, con una anotación de Jassel Pérez y 1:54 de juego, que hasta el momento fue la mayor ventaja de los visitantes.

Al llegar al último período, los aztecas reaccionaron y se acercaron de dos puntos, 77-75 con 5:11 por jugarse, con un canasto de Pako Cruz, y a 4:28 empataron la pizarra 78-78.

Restando 2:32, el dominicano Andrés Feliz despegó a seis la ventaja, 86-80, con cinco puntos anotados de manera seguida con una penetración al aro y un tiro de tres acertado.

A 21:1 segundos, ya los isleños tenían el choque en sus manos, arriba de siete puntos, 90-83, que luego bajó a cinco (90-85) con la anotación del mexicano Yahir Bonilla, con 5:2 segundos en el reloj final, y el dominicano Jean Montero selló el triunfo 92-85 con tres lances de tres anotados, tras recibir una falta personal de Joseph Ávila.

Los dirigidos por el técnico argentino Néstor -Ché- García jugarán en suelo dominicano el lunes 1 de diciembre, a las 8:10 de la noche, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ante México, al mando de Omar Quintero.

El combinado dominicano forma parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los criollos chocarán -3ra ventana- el viernes 3 de julio del 2026, en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.