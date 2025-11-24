Club Aborigen logra bicampeonato en TBS de San Juan de Maguana

El Club Aborigen se proclamó bicampeón del Torneo de Baloncesto Superior de San Juan (TBS San Juan) al derrotar la noche de este domingo 81-74 al combativo Club La Fe, en una final intensa que mantuvo expectantes a los fanáticos que abarrotaron el Bajo Techo Ramón Américo Pasian de San Juan de la Maguana.

El conjunto campeón mostró mayor profundidad ofensiva y capacidad de cierre en los minutos decisivos, apoyado en una actuación monumental de Eddy Mercedes, quien comandó la ofensiva con 27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, siendo la principal figura del encuentro y quién por segundo año seguido ha sido fieza fundamental para que los muchachos del arco y la flecha se vuelvan a coronar como campeones.

También aportaron de manera determinante Jimmy Méndez, con 17 puntos y 7 rebotes, y Yeuris De los Santos, quien sumó 14 puntos y 8 rebotes, asegurando la supremacía de Aborigen en ambos lados de la cancha.

Por el Club La Fe, que luchó hasta el final, el más destacado fue Carlos Pérez, autor de 32 puntos y 11 rebotes, cargando con gran parte del peso ofensivo de su equipo. Le acompañaron Marckiel Beltré, quien registró un doble-doble de 13 puntos y 13 rebotes, e Isaac Galvá, que agregó 11 puntos y 3 rebotes.

Con este triunfo, Aborigen levanta nuevamente el trofeo del baloncesto superior local, consolidándose como una de las organizaciones más consistentes y competitivas de los últimos años.

El evento fue organizado por la Asociación de Baloncesto de San Juan (Abasanj), que continúa fortaleciendo el desarrollo del deporte junto a los clubes participantes, patrocinadores y la comunidad deportiva de la provincia.