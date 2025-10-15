San Carlos y Élites de Yamasá vencen en torneo nacional de basket femenino

El club San Carlos y las Élites de Yamasá vencieron este martes en la continuación de la serie regular del XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino por la “No Violencia de Género”.

En el certamen compiten 11 equipos, divididos en dos grupos: A y B, tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”, y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

Las sancarleñas le ganaron fácil a las Caribes de Sabana Perdida por 23 puntos, 83-60, en el encuentro disputado en el polideportivo Raúl Castro, del Municipio de Santo Domingo Norte.

Gloria Rodriguez lideró la ofensiva de San Carlos con un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, más seis asistencias, y Ana Villanueva logró un 20-20 de 20 tantos con 26 capturas de balón, Arismendy Tolentino también tuvo cifras dobles de 12 encestes más 18 pelotas atrapadas, Audrey Castro 12 y Nicole Guerrero aportó 10 con seis rebotes.

Por las Caribes, Alanna Montes De Oca anotó 20 puntos y 15 rebotes, Carmen Rodriguez 15 y atrapó nueve balones y Koriel Encarnación 14 unidades y repartió cuatro asistencias.

Élites aplastan a Leñeras

Carla Aquino marcó 28 puntos, tomó ocho rebotes y dio cuatro asistencias en la aplastante victoria de las Élites de Yamasa sobre las Leñeras de Los Mina, 102-65, en un partido celebrado en el polideportivo de Los Mina, en el Municipio Santo Domingo Este.

A Aquino le secundó Lesly Rivera con 19 puntos, Yuren Santana tuvo 15 encestes, siete rebotes y ocho asistencias, y Fatima Marte coló 15 dígitos y nueve atrapadas.

Por las Leñeras, Brianny Alcantara ligó 17 puntos más siete rebotes, Fernanda Guzmán 12, nueve atrapadas y cinco asistencias, Naomis Cuevas y Ana Mieses 12 cada uno.

La justa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que dirige Alberto Rodríguez; el Ministerio de Deportes y su titular Kelvin Cruz, y la empresa Seaboard “Energía Limpia”.