Towns conversa con el presidente Abinader para coordinar acciones a favor de la juventud

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, compartió una noche memorable junto al destacado jugador dominicano de la NBA, Karl Anthony Towns, quien invitó al funcionario a presenciar el emocionante partido de los New York Knicks contra Atlanta Hawks, en el que resultaron victoriosos.

Tras el partido de baloncesto, Towns ofreció una cena en la que sostuvo una conversación significativa con el ministro Cruz.

Durante este intercambio, el jugador expresó su profundo orgullo de ser dominicano y su compromiso con el desarrollo del deporte en su país natal. En un momento, el destacado jugador de la NBA sostuvo una conversación telefónica con el presidente de la República, Luis Abinader, en la que manifestó su interés y disposición para colaborar con la juventud dominicana a través del Ministerio de Deportes.

Este gesto (la conversación con Abinader) refleja el compromiso del jugador no solo con su carrera, sino también con el bienestar y el futuro de los jóvenes dominicanos, expresó el ministro de Deportes a través de una nota de prensa.

El ministro Kelvin Cruz agregó que “Karl Anthony es un verdadero orgullo dominicano, no solo por su talento en la cancha, sino también por su deseo de contribuir al desarrollo del país. Conversamos sobre diversas iniciativas y posibles colaboraciones con la Fundación GoalSport, para seguir transformando el deporte dominicano”.

Durante el memorable encuentro con el destacado jugador de la NBA también estuvieron presentes Jesús (Chu) Vásquez, cónsul general de la República Dominicana en NY; el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe; el presidente de la ACD, Américo Celado; y el director de comunicación del Miderec, Héctor Gómez.

Además, una importante comisión de la fundación Go Ministery compuesta por su presidente Will Partin; el director principal de GO Sports, Kyle Bradley; Eduard Gabriel, presidente de GO Ministery en República Dominicana; y Juan Casa Del Valle, director ejecutivo de desarrollo.