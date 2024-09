Karl Towns construirá un moderno complejo deportivo en Santiago

Karl-Anthony Towns nació en Nueva Jersey, fue a la universidad en Kentucky y ha pasado toda su carrera en la NBA en Minnesota.

Sin embargo, sus raíces están en la República Dominicana. Y para seguir rindiendo homenaje a la patria de su difunta madre, Towns anunció el jueves sus planes de ayudar a construir un centro de entrenamiento de baloncesto de última generación en ese país, donde los jóvenes recibirán entrenamiento de primer nivel y acceso a fisioterapia, espacio para aulas, espacio para reuniones y más.

La inauguración de los trabajos en Santiago, República Dominicana, está programada para el próximo año, y los planes prevén que se complete en 2026.

Un afortunado

“He sido muy afortunado de vivir el sueño americano”, dijo Towns, cuatro veces All-Star y dos veces seleccionado All-NBA que está a punto de comenzar su décima temporada profesional, todas con los Timberwolves. “Pero para mí, que tengo una perspectiva diferente, que lo veo a través de los ojos de mi madre y lo que ella tuvo que hacer para sentirse realmente estadounidense, quería traer los recursos que tenemos aquí para allá y darles a los niños la oportunidad de tener el mejor equipo y las mejores oportunidades posibles no solo para ganar dinero para su familia sino también para perseguir sus sueños”.

Jacqueline Cruz-Towns murió en abril de 2020 por complicaciones relacionadas con la COVID-19. Ella era el centro del mundo de su hijo, la mujer que le enseñó sobre la importancia de la fe y la familia, el sacrificio y el trabajo duro. El hecho de que esta instalación (Towns se está asociando con GO Ministries y World Youth Clubs para que esto suceda) se vaya a construir en el lugar de donde ella nació es no es una coincidencia.

“Para mí era muy importante devolverle algo a mi comunidad, un país que me ha dado todo, me dio a mi madre y me dio este amor por el juego del baloncesto”, dijo Towns. “Me ha dado la palabra amor, tanto de familia como de comprensión de cómo tratar a las personas”.

Towns, también en homenaje a su madre, ha representado a la República Dominicana en múltiples torneos internacionales desde 2011 en el nivel juvenil. Recientemente, brilló para la nación isleña en la Copa Mundial de 2023 en Filipinas, con un promedio de 24,4 puntos en cinco partidos.

Esta instalación de baloncesto es parte de un complejo que también incluye dos campos de fútbol, cuatro campos de béisbol, canchas cubiertas de baloncesto y voleibol al aire libre y una instalación educativa. Towns dijo que ha llevado tiempo encontrar a las personas adecuadas para ejecutar los programas en el terreno (ha conocido y confiado en algunos de ellos durante años).