Luces, cámara, LeBron...

- Protagonista detrás y delante de las cámaras en 'Starting 5'. Una lujosa producción para Netflix. Los Obama y Peyton Manning como socios. Más allá de su legendaria carrera en las canchas, LeBron James sigue haciéndose un hueco en la pequeña y la gran pantalla y acumula proyectos con su compañía Uninterrupted.

El pasado 23 de septiembre, cinco estrellas de la NBA se juntaron en Los Ángeles para un evento muy especial. No era un partido de temporada regular, tampoco un encuentro de pretemporada, ni siquiera un entrenamiento: era una 'premiere' de Netflix en el Egyptian Theatre, un emblemático cine situado en el corazón de Hollywood.

Sobre la alfombra roja, que en realidad simulaba la apariencia de una cancha de baloncesto, se encontraron Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jimmy Butler (Miami Heat), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) y el principal responsable de ese acto: LeBron James.

Así se presentó ante los medios 'Starting 5', una nueva y muy esperada serie documental de Netflix que prometía retratar el día a día de cinco figuras de la NBA y que se lanzó en el gigante digital el pasado 9 de octubre.

Siguiendo la estela de exitosas series deportivas documentales como 'Drive to Survive' (Fórmula Uno) o 'Hard Knocks' (NFL), 'Starting 5' suponía además otro paso crucial en la carrera de un LeBron que, como productor y sujeto de este documental, sigue empeñado en triunfar en el mundo del audiovisual.

De la NBA a Hollywood

Kobe Bryant con su Óscar al mejor cortometraje animado ('Dear Basketball', 2017) y Michael Jordan con la ya clásica 'Space Jam' (1996) o el muy popular 'The Last Dance' (2020) son dos ejemplos perfectos de cómo la NBA se ha interesado por brillar en las pantallas.

Sin embargo, LeBron ha llevado ese interés más allá con un esfuerzo sostenido en el tiempo a través de su productora Uninterrupted, que se enmarca bajo el paraguas corporativo de la compañía SpringHill Company que dirige junto a su socio Maverick Carter.

La intuición de LeBron para explotar las posibilidades del audiovisual en su beneficio ya se vio en el polémico espacio 'The Decision', donde en 2010 anunció en directo en ESPN que los Miami Heat serían su próximo equipo tras los Cleveland Cavaliers.

También firmó un sorprendente y muy divertido papel secundario, interpretándose a sí mismo con mucha gracia, en la película de comedia 'Trainwreck' (2015).

Pero como productor, LeBron ha expandido esa visión con el talk-show 'The Shop' (antes en HBO y ahora en YouTube), el concurso 'The Wall' (NBC) o series documentales como 'The Redeem Team' (2022), entre otros muchos contenidos.

En el cine, LeBron trató de emular a Jordan con 'Space Jam: A New Legacy' (2021) pero la jugada le salió regular en plena pandemia del coronavirus: con un presupuesto de unos 150 millones de dólares, solo pudo recaudar en las salas 163,7 millones.

Mejor le fue con 'Hustle' (2022), una cinta para Netflix que tuvo bastante eco sobre un ojeador de baloncesto (Adam Sandler) que encontraba un talento fuera de lo común en Bo Cruz (el español Juancho Hernangómez).

Además, este año presentó en Los Ángeles (EE.UU.) la segunda edición del festival Uninterrupted Film Festival, que, en colaboración con la tenista Naomi Osaka y la estrella de la NBA Joel Embiid, también establece puentes entre el cine y el deporte.

De la mano de los Obama

Con todos esos precedentes, que en la mayoría de los casos unían el baloncesto con las pantallas, 'Starting 5' parecía la guinda del órdago de LeBron en el audiovisual y para ello se rodeó de otros nombres mayúsculos como productores como Barack y Michelle Obama (Higher Ground Productions) o el exjugador de la NFL Peyton Manning (Omaha Productions).

Más allá de si ha cumplido con las expectativas de los fans y del valor que puede tener como documental una serie en la que LeBron es sujeto pero también productor, 'Starting 5' refleja su compromiso con el cine y la televisión, una apuesta a la que también se le pueden colocar cifras.

Así, la estrella de los Lakers vendió en 2021 una parte de SpringHill Company, con una valoración total de la compañía por parte de los inversores de 725 millones de dólares.

El máximo anotador de la historia de la NBA conserva, a punto de cumplir 40 años, un colmillo implacable por seguir ganando y esa ambición se ha dejado notar asimismo en su faceta empresarial.

Por ejemplo, la revista Forbes le colocó en 2024 en el cuarto puesto de los deportistas con mayores ingresos este año con 128,2 millones de dólares.

Los dos primeros (Cristiano Ronaldo con 260 millones y Jon Rahm 218 millones) se beneficiaron claramente del descomunal y desorbitado músculo financiero de Arabia Saudí mientras que el tercero, Lionel Messi (135 millones), no estaba muy lejos de un 'King James' que 'solo' ganó 48,2 millones en la pista.

El resto de sus ingresos, nada menos que 80 millones, llegaron fuera de las canchas, donde LeBron tiene patrocinios muy jugosos como el de Nike.

Pero la joya de la corona y el final 'made in Hollywood' que busca cuando deje de tener un balón en las manos ya está sobre la mesa: ser el propietario de una franquicia de la NBA en Las Vegas (EE.UU.), una ciudad que ya aparece en los planes de expansión de la mejor liga de baloncesto del planeta.