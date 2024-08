Karl-Towns, orgulloso de regresar a República Dominicana

La estrella del baloncesto de origen dominicano el pívot de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns en medio de los sentimientos encontrados dijo sentir su orgullo al visitar esta ciudad por primera vez, tras la muerte de su madre Jacqueline Cruz, durante la pandemia del Covid-19, en abril del 2020.

y es que Jacqueline Cruz era oriunda de Santiago dijo que para él es un orgullo representar el país, representar a su madre y recibir el amor de los santiagueros y sobre todo de toda la niñez de GoSport.

Karl-Anthony Towns encabezó el lanzamiento oficial de la afiliación entre World Youth Clubs y GO Ministries el cuatro veces All-Star de la NBA, Karl-Anthony Towns, conecta a World Youth Clubs (WYC) y a GO Ministries, para el desarrollo juvenil y una nueva afiliación global, donde República Dominicana se convierte en el país número 46 en unirse a la red WYC.

Karl-Anthony Towns es el embajador global de World Youth Clubs que tiene como misión desarrollar, promover y mejorar organizaciones de desarrollo juvenil que brinden un ambiente positivo y un lugar seguro para los jóvenes de todo el mundo, y sobre todo para Santiago enclavados en un amplio complejo en el municipio de Tamboril, donde empoderan a los jóvenes para que alcancen su potencial como personas exitosas, compasivas y contribuyentes a una sociedad global, sobre todo a través del deporte.

El jugador de los Timberwolves de Minnesota resaltó la importancia de darles la oportunidad a los jóvenes, para que no tengan que ir a otros países en busca de oportunidades, en todos los deportes incluyendo el baloncesto, béisbol, soccer, voleibol, entre otros y expresó su satisfacción de representar a la República Dominicana, y espera que otros jóvenes puedan alcanzar el éxito.

Destacaron que World Youth Clubs y GO Ministries junto con los trabajadores juveniles y voluntarios capacitados guían, asesoran y motivan a los jóvenes para tener éxito, además, de los programas basados en investigaciones que promueven su desarrollo físico, social, educativo y emocional.

El evento se realizó en el Complejo de Desarrollo de Liderazgo de GO Ministries Tamboril, Santiago World Youth Clubs tiene sede en Orlando, FL. y estuvieron presentes Will Partin Presidente de GO Ministries, Rick Goings y Susan Porcaro Goings Co-fundadores de World Youth Clubs, Eduard Gabriel presidente de GO Ministries para el Caribe.

Acerca de GO Ministries

GO Ministries empodera a los líderes locales para que hagan discípulos, como organización cristiana sin fines de lucro, la cual ha estado sirviendo en la República Dominicana por más de 40 años, y desde allí crearon GO Sports que ofrece consistentemente programas deportivos basados en baloncesto, béisbol, fútbol y voleibol, donde prestan servicios a más de mil atletas dominicanos entre las edades de siete a veinte años, con sede en Tamboril.

En colaboración con GO Church Planting (Establecimiento de Iglesias), GO Sports también sirve en comunidades de todo el país con oportunidades de ministerio deportivo basado en la iglesia.