Klay Thompson deja los Warriors y firma con Dallas por tres años y $50 millones

Klay Thompson dejará los Golden State Warriors, y el cuatro veces campeón de la liga acordó unirse a los Dallas Mavericks, campeones de la Conferencia Oeste, y cambiar de franquicia por primera vez en sus 13 años de carrera en la NBA, dos personas con conocimiento de la decisión dijo el lunes.

ESPN y The Athletic informaron por primera vez sobre el acuerdo que, tal como está construido actualmente, se ejecutará como la firma y el intercambio de un contrato de tres años y $50 millones que involucra a los Warriors, Mavericks y Charlotte Hornets, dijeron las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado públicamente. Una de las personas que habló con la AP dijo que aún se estaban trabajando en los términos comerciales finales.

Thompson ocupa el sexto lugar en la lista de triples de todos los tiempos de la NBA con 2.481, detrás de Reggie Miller (2.560), Damian Lillard (2.607), James Harden (2.940), Ray Allen (2.973) y el ahora ex "Splash Brother" de Thompson. con los Warriors, Stephen Curry, y sus 3.747 goles en su carrera desde más allá del arco.

Hubo indicios la temporada pasada de que Thompson y los Warriors podrían estar encaminándose hacia una separación.

Thompson salió de la banca 14 veces, no mucho considerando que jugó 77 partidos, pero esas fueron sus primeras apariciones como reserva desde su temporada de novato de 2011-12. Tiró un 38,7% desde la línea de 3 puntos, el segundo peor de su carrera. Promedió 17,9 puntos, el tercero más bajo de su carrera. No siempre estuvo en la alineación final y la temporada, y su carrera con los Warriors, terminó con una actuación de 0 de 10 tiros contra Sacramento en una derrota en el torneo de play-in.

Thompson, cinco veces All-Star y dos veces seleccionado All-NBA que se perdió dos temporadas completas por lesiones, echó un vistazo a la cancha después de ese juego, disfrutando de la escena por si acaso fuera su última vez jugando con los Warriors. Resulta que lo fue. Y ahora se unirá a un equipo de Dallas que acaba de llegar a las Finales de la NBA como tirador contratado para ayudar a Luka Doncic y Kyrie Irving.