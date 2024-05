Llegó la era de Caitlin Clark en la WNBA

El muy esperado debut de Caitlin Clark en la WNBA está programado para el martes por la noche en Connecticut.

La selección número uno en el draft de la WNBA viene de una carrera universitaria récord en Iowa.

“Esto es por lo que has trabajado y soñado. Ahora puedes ponerte la camiseta por primera vez y salir a jugar”, dijo Clark. “Tocaremos en el escenario más grande, habrá mucha gente allí y habrá mucho ruido. Pero sólo juegas tu primer partido de la WNBA una vez. Creo que sólo quiero disfrutarlo. Va a ser competitivo. Son realmente buenos, así que también debes prepararlos de la manera correcta. Más que nada, estamos preparados para el desafío”.

Incluso antes de jugar un partido de la WNBA, Clark dejó su huella en el ámbito profesional. El draft de la liga tuvo una audiencia récord y sus camisetas con el número 22 de Indiana Fever han estado volando de los estantes.

Tres equipos de la WNBA ya han trasladado sus juegos a estadios más grandes para satisfacer la demanda de entradas para verla jugar. Su debut en Connecticut está agotado: el primer lleno total para el Sun en un primer partido de temporada desde que jugaron su partido inaugural en el Mohegan Sun Arena en 2003 después de mudarse de Orlando. También hay una gran participación de los medios con casi cuatro veces más credenciales emitidas para este juego que para un concurso normal de Sun.

Clark y sus compañeros de equipo salieron a la cancha en una sesión de tiro matutina en la arena vacía. Más tarde dijo que planeaba ver más películas durante el día en su habitación de hotel.

"No me siento nerviosa ni realmente ansiosa", dijo. "Creo que estoy más emocionado que nada y simplemente lo acepto".

Clark dijo que no se concentrará demasiado en su juego en su primer juego.

"Si algo no es perfecto, mi vida no terminará", dijo. “Si perdemos el juego esta noche, mi vida no terminará. Simplemente aprenderé de ello y volveré el jueves e intentaré ayudarnos a ganar”.

Esta será la segunda multitud con entradas agotadas frente a la cual Clark jugará en su joven carrera en la WNBA. Su partido de pretemporada en Dallas también se agotó. Más de 13.000 aficionados también asistieron a su único partido de pretemporada en casa.

El debut en casa de Clark será el jueves, cuando los Fever reciban al New York Liberty.