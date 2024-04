El futuro es incierto para LeBron James y Darvin Ham tras volver a caer ante Nuggets en los playoffs

La continuidad de LeBron James y Darvin Ham con los Lakers de Los Ángeles era incierta tras haber quedado fuera en la primera ronda de los playoffs.

Uno podría irse por su propia voluntad y el otro no tendría otra alternativa.

En el caso de James, el astro tiene en sus manos tomar la decisión sobre si seguirá luciendo los colores púrpura y dorado en su 22da temporada en la NBA.

En cuanto a Ham, todo depende de que el equipo quiera que siga por tercera temporada como entrenador tras sucumbir en series sucesivas ante Denver.

Se tratan de decisiones de magnitud luego que los Nuggets — los reinantes campeones de la liga — eliminaron a Los Ángeles con la victoria 108-106 en el quinto juego el lunes.

De inmediato, James debió responder a una pregunta sobre si habría sido su último partido con el número 23 de los Lakers.

“No voy a responder a eso”, dijo James, quien anotó 30 puntos y repartió 11 asistencias.

Resulta difícil asimilarlo cuando habían transcurrido escasos minutos tras la flotadora agónica que Jamal Murray encestó. Fue el segundo partido de la serie en el que el canadiense clavó la canasta de la victoria. Y fue otro partido en los que los Lakers desperdiciaron una buena ventaja y una serie que fue bastante pareja acabó dominada 4-1 por Denver.

James no encontró consuelo en eso.

“Hemos perdido. No me conformó con participar”, señaló el astro. “Hay que seguir adelante.. Cuesta decir lo que somos o lo que podíamos alcanzar, ya que no pudimos estar completos (por culpa de lesiones).

Ham está en la cuerda floja tras una segunda eliminación seguida a manos de los Nuggets en la postemporada. Le pidieron que resumiera la experiencia de dirigir a James y Anthony Davis en los Lakers, en su primera función como entrenador principal.

“Buena pregunta”, indicó Ham. “Tengo muchas cosas en la cabeza. Quizás en algún momento te puedo dar una respuesta. Han sido dos años tremendos. Pero lo que uno quiere es el campeonato”.

James podrá pasar más tiempo con su familia. Su hijo, Bronny, tendrá que decidir si se mantiene en el draft de la NBA o vuelve a la universidad. LeBron James planea descansar y alistarse para ir a los Juegos Olímpicos de París con Estados Unidos este verano boreal.

James fue esquivo en cuanto a su viejo deseo de jugar junto a Bronny en la NBA.

“No he pensado en eso recientemente. Lo pienso en el pasado”, mencionó. “El muchacho tiene que decidir lo que quiere hacer. Y tengo que dejar de decir que es un muchacho, es un hombre joven que debe decidir lo que quiero hacer. Me parece que el solo hecho de tener esta conversación es estupendo”.

James no sabe con exactitud los factores que incidirán en su decisión para una séptima temporada con los Lakers.

De momento.

“Me voy a sentar con Rich (Paul), mi agente, y hablar con mi familia, analizar lo que es mejor, lo que es mejor para mi carrera”, indicó James. “Ya se definirá en el momento oportuno”.

James, el máximo anotador en la historia de la NBA, cumplirá 40 años el 30 de diciembre. Acumula muchos minutos.

“Es una enorme carga, en lo mental, físico, espiritual, en todo”, afirmó James sobre jugar en esta etapa de su carrera. “Hay mucha dedicación, mucho trabajo arduo y muchísimas horas. Te pasa factura, pero te brinda recompensa”.