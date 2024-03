Donovan Clingan y UConn regresan a la Final Four

Treinta puntos seguidos es una buena racha.

La racha de torneos de la NCAA que UConn está armando es bonita, bastante impresionante también.

Los campeones nacionales defensores anotaron 30 puntos consecutivos para regresar a la Final Four el sábado por la noche, arrollando a Illinois 77-52, un récord de March Madness de 10ª victoria consecutiva de dos dígitos para los Huskies, primeros sembrados.

Donovan Clingan tuvo 22 puntos, 10 rebotes y cinco tiros bloqueados, y UConn anotó los primeros 25 puntos de la segunda mitad para convertir una ventaja de cinco puntos en una paliza. Los Huskies, que lograron su quinto título nacional el año pasado, parecen encaminarse inexorablemente a un sexto: sus victorias en el Torneo de la NCAA este año han llegado por 39, 17, 30 y 25 puntos.

"Vamos a ser difíciles de vencer", dijo el entrenador de UConn, Dan Hurley. "Era un nivel especial de baloncesto el que estábamos jugando".

El actor Bill Murray, cuyo hijo, Luke, es entrenador asistente de los Huskies, vio el juego desde un asiento junto a la cancha y tomó un video de la celebración posterior al juego, donde sus nietos recibieron una lluvia de confeti. La estrella de "Curb Your Enthusiasm", Larry David, también fue parte de una multitud fuertemente partidista que los Huskies (35-3) llamaron "Storrs North" para los juegos de la Región Este que se jugaron a unas 90 millas del campus.

UConn, que ganó el Torneo Big East en el Madison Square Garden y avanzó al Sweet 16 en Brooklyn, ahora se subirá a un avión por primera vez en casi un mes y se dirigirá al Final Four en las afueras de Phoenix. Se enfrentará al campeón de la Región Oeste, Alabama, que avanzó con una victoria de 89-82 sobre Clemson más tarde el sábado por la noche.

Los Huskies, que establecieron un récord escolar de victorias en una temporada, son los primeros campeones defensores en regresar a las semifinales nacionales desde que Florida ganó títulos consecutivos en 2006 y 2007.

Eso también sigue siendo una posibilidad para UConn.

"No se trata de tratar de ganar el No. 6 o volver a ganar el No. 6", dijo Hurley. "Es esta época del año, amas a tu equipo y no puedes imaginar lo que sería no levantarte al día siguiente y seguir entrenando a tu equipo. Es lo que aprendes cuando ganas de la manera en que hemos ganado: realmente se trata del trabajo, el viaje, el proceso".

Marcus Domask anotó 17 puntos, 15 en la primera mitad, para Illinois (29-9) y su estrella Terrence Shannon Jr. se limitó a ocho puntos con 2 de 12 tiros. Shannon, quien anotó 29 puntos en la victoria del jueves por la noche sobre Iowa State y jugó gran parte de la temporada mientras enfrentaba un cargo de violación en Kansas, rompió una racha de 41 juegos consecutivos anotando en dobles dígitos.

Illinois, que tuvo la ofensiva más eficiente del país esta temporada, disparó un 25% (17 de 67) y anotó 52 puntos, el mínimo de la temporada.

Cam Spencer tuvo el primer doble-doble de su carrera, anotando 11 puntos con 12 rebotes para UConn, que llegó a la Elite Eight con una victoria de 30 puntos sobre San Diego State el jueves por la noche. Hassan Diarra anotó 11 y Alex Karaban tuvo 10 puntos para los Huskies.

Pero el gran problema para Illinois, tercer preclasificado, fue Clingan, de 7 pies y 2 pulgadas.

Los Fighting Illini (29-9) lograron solo cuatro puntos en la primera mitad cuando Clingan estaba en el juego, con el nativo de Connecticut registrando nueve puntos, seis rebotes y tres bloqueos antes del descanso. En general, se fueron de 19-0 en tiros desafiados por Clingan.

"Estábamos recibiendo los mismos tiros que siempre hemos tenido, y Clingan borró algunos de ellos", dijo el entrenador de Illinois, Brad Underwood. "Es bueno. Quiero decir, ¿no lo tiene todo el mundo proyectado en la lotería (de la NBA) o cerca de ella? Hace un gran trabajo protegiendo el aro".

Los Illini tuvieron varias sequías anotadoras prolongadas, perdiendo 9-0 y no pudieron anotar antes del primer tiempo muerto de los medios; Volvieron a ser blanqueados entre el descanso de menos de 12 minutos y el que llegó por debajo de los 8 minutos, fallando 11 tiros seguidos. Aún así, solo perdían 28-23 en la mitad.

Fue entonces cuando las cosas realmente se desmoronaron.

Illinois falló sus primeros 14 tiros del segundo, 17 fallados seguidos, en total. La racha de 30-0 de UConn duró los últimos 1:49 de la primera mitad y los primeros 7:19 de la segunda.

"No me lo esperaba. Pero hay mucho crédito para UConn", dijo Underwood. "Creo que estábamos en un buen lugar en el descanso, especialmente después del comienzo lento. ... Obviamente salimos en la segunda mitad y nos bombardearon".