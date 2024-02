Joel Embiid promete volver a jugar con Sixers este año y en las Olimpiadas con USA

Joel Embiid quiere volver a jugar este año, para los 76ers de Filadelfia, sí, incluso cuando se desvanecen sin el All-Star lesionado en la búsqueda de los playoffs, pero también este verano para el equipo olímpico de Estados Unidos.

Embiid, el actual MVP de la NBA, ha estado fuera de juego desde principios de febrero cuando se sometió a una cirugía de menisco en la rodilla izquierda después de lesionarse cuando un jugador cayó sobre él. Embiid ya se había visto obstaculizado por lesiones de rodilla esta temporada que le costaron varios juegos y le costaron a los 76ers un buen lugar en la clasificación.

Cuando estuvo sano, Embiid continuó desempeñándose a nivel de MVP. Era el máximo anotador de la NBA con 35,3 puntos por partido en el momento en que se lesionó y promedió 11,3 rebotes y 5,7 asistencias. Anotó un récord de la franquicia de 70 puntos y 18 rebotes el 22 de enero en la victoria por 133-124 sobre San Antonio.

Y la tercera selección general del draft de 2014 dice que aún no ha terminado.

"Ese es el plan", regresar, dijo Embiid a los periodistas el jueves en el complejo del equipo en Nueva Jersey. "Obviamente, todo tiene que ir bien en lo que respecta a estar saludable y estar tan cerca como se supone que debo estar".

Embiid y los 76ers han dicho que no hay un calendario para su regreso.

"Nunca se puede saber cómo reacciona el cuerpo, especialmente una vez que empiezas a acelerar", dijo Embiid. “Todo depende de cómo se siente y si se siente bien. Entonces eso es bueno. Si no te parece bien, entonces tienes que seguir adelante”.

Los 76ers están sufriendo estos días tanto como Embiid.

Con Embiid y su compañero All-Star Tyrese Maxey, los 76ers nuevamente rondaron la cima de la clasificación de la Conferencia Este durante la mayor parte de la temporada bajo el entrenador de primer año Nick Nurse.

Sin Embid, los Sixers tendrían suerte de evitar la lotería del draft. Tienen marca de 4-8 desde que Embiid cayó en un juego del 30 de enero cuando Jonathan Kuminga de Golden State cayó sobre la pierna izquierda del jugador de 7 pies. Tienen marca de 7-17 en general esta temporada sin Embiid y cayeron a 33-25 en general, más cerca de un lugar en el torneo de entrada incluso con las nuevas incorporaciones Kyle Lowry y Buddy Hield que de hacer una carrera seria hacia su primer título de la NBA desde entonces. 1983.

"Ciertamente tenemos esperanzas de regresar lo antes posible y todo eso", dijo Nurse. “Creo que nuestro trabajo sigue siendo intentar ver qué podemos hacer para mejorar a estos muchachos. Sabemos que volverá a encajar allí y nos aseguramos de encontrar las piezas correctas a su alrededor. Los escenarios correctos, el estilo, todo eso que lo rodea. Los esquemas defensivos correctos a su alrededor”.

Incluso si los Sixers caen en picado en la clasificación y la postemporada parece fuera de su alcance, Embiid dijo que aún intentaría jugar.

"Me encanta jugar baloncesto", dijo. “Quiero estar en la cancha tanto como sea posible. Sólo tengo unos 20 años para hacer esto. En cualquier oportunidad que tenga, quiero estar en la cancha. No importa dónde estemos. No sé, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, 10, 11, realmente no importa dónde estemos, sólo quiero jugar tanto como podamos e intentar ayudarnos”.

Embiid dijo que en los dos meses previos a la lesión de rodilla "ni siquiera estaba cerca" del 100%, pero su voluntad de ganar lo mantuvo en la alineación.

“Sé que el 60 o 70% de mí todavía puede ayudar mucho al equipo, en ambos extremos de la cancha”, dijo Embiid.

Embiid tampoco puede olvidarse de París.

Embiid le dijo a USA Basketball en octubre que, después de más de un año de deliberar, había elegido a los estadounidenses en lugar de a Francia como su equipo para los Juegos Olímpicos de París.

USA Basketball no planea anunciar su equipo hasta la primavera de 2024, pero si está sano, Embiid parecía tener asegurado uno de los 12 lugares en el equipo que será dirigido por el entrenador de Golden State, Steve Kerr.

Embiid se convirtió en ciudadano estadounidense el año pasado y también podría haber elegido jugar con Francia, o incluso con Camerún, su tierra natal, si se hubiera clasificado para los Juegos de París.

Estados Unidos intentará conseguir una quinta medalla de oro consecutiva en París el próximo verano. Embiid espera permanecer en la larga lista de los mejores jugadores de la NBA que se espera que jueguen para Estados Unidos el próximo verano, incluidos Stephen Curry, Kevin Durant y LeBron James.

"Es la misma mentalidad: si me siento bien, juego", dijo Embiid. “Si no me parece bien, entonces tengo que tomar decisiones difíciles. No sé cuánto tiempo va a tomar”.

El presidente del equipo, Daryl Morey, dijo la semana pasada que tenía “esperanzas” de que el dos veces campeón anotador pudiera regresar a tiempo para una posible postemporada.

"Si las cosas van bien, tendrá un avance", dijo Morey. "Nos sentimos bastante bien de que regrese esta temporada".

Aún no se ha determinado si ese regreso incluyó jugar juegos o ir a lo seguro y limitarlo a la práctica.

Embiid se rió cuando dijo que lo único bueno del proceso de rehabilitación era pasar más tiempo con su esposa y su hijo pequeño.

"Le encanta ahora", dijo Embiid. “No voy a ir a ninguna parte, no voy a hacer nada. Se está acostumbrando demasiado. Ya no quiere que salga de casa”.