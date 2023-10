Jrue Holiday se va a los Celtics de Boston, Brogdon y Williams III pasan a Portland

Jrue Holiday se había ido de la Conferencia Este hace unos cuantos días y ahora está con los Celtics de Boston, que confían que el campeón olímpico y de la NBA pueda ayudarles a conquisto otro título.

Los Celtics concretaron el domingo un acuerdo con Portland para adquirir a Holiday, quien fue traspasado a los Trail Blazers la semana pasada por Milwaukee en el canje que mandó a Damian Lillard — el siete veces ‘All-Star’ — a los Bucks.

Boston cedió a dos importantes fichas: el base Malcolm Brogdon y el delantero Williams. Portland también recibirá un par de futuras selecciones de primera ronda en el draft, informó una persona al tanto de la negociación que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no ha recibido el aval de la liga.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo.

Holiday pasa a ser el armador titular en Boston, puesto que en las últimas temporadas estuvo en manos de Marcus Smart, enviado a Memphis durante el verano como parte de un canje a tres bandas (que también incluyó a Washington) que trajo a Kristaps Porzingis a los Celtics.

Smart es un defensor infatigable. Holiday tiene el mismo perfil. Ha sido seleccionado cinco veces entre los mejores defensores — incluyendo el conjunto ideal en la pasada temporada. Ha figurado en la lista de candidatos al mejor jugador defensivo de la liga en los últimos tres años.

Holiday, de 33 años, también fue seleccionado por primera vez en una década al Juego de Estrellas y viene de una campaña en la que promedió 19,3 puntos y 7,4 asistencias, por encima de sus topes personales de por vida de 16,4 puntos y 6,5 asistencias.

Con el traspaso de Holiday por Brogdon, Williams y más capital para el draft, los Trail Blazers han logrado transformar a Lillard en cuatro jugadores (con Deandre Ayton y Toumani Camara también incluidos en el acuerdo alcanzado el miércoles), tres selecciones de primera ronda y un par de intercambios en el orden del draft. Se trata de un gran botín por Lillard, quien recibió su bienvenida oficial en Milwaukee el sábado.