El capitán de la selección dominicana de baloncesto, Víctor Liz, salió a aclarar los rumores sobre la salida de Geraldo Suero del equipo, en pleno mundial.

Durante un en vivo en su cuenta de Instagram, Liz aclaró que no fue él quien “botó” a Geraldo Suero y que una actitud que tuvo en el banquillo habría sido lo que desencadenó el problema.

“Las cosas malas aquí no se aplauden a nadie. Nosotros somos un equipo y nos hemos sacrificado todos por el mismo objetivo. Si no estás en la misma página con nosotros, lamentablemente no puede estar aquí. Esa decisión no la tomé yo”, expresó Liz.

Asimismo, señaló que “lo que él (Geraldo Suero) hizo en el banco no era recomendable que lo hiciera”.

Por otro lado, dijo que el capitán “no manda a botar un jugador” y que ya no está en el equipo la persona que hacía eso, en referencia a algún jugador del pasado que no especificó.

Sobre su puesto en la selección, dijo que desde un principio han existido críticas sobre su presencia, señalando su edad, a lo que respondió “yo voy a estar en la selección hasta que a mí me dé la gana”.