Joel Embiid escogido más valioso de la NBA

El centro de los Philadelphia 76ers y campeón de anotaciones de la liga, Joel Embiid, ganó su primer trofeo de MVP de la NBA el martes por la noche, superando al dos veces ganador Nikola Jokic de los Denver Nuggets.

El jugador de 29 años de Yaundé, Camerún, promedió 33,1 puntos para ganar su segundo título de anotación consecutivo, promedió 10,2 rebotes y empató el récord personal con 4,2 asistencias por partido. Embiid jugó en 66 juegos, el segundo total más alto de su carrera, pero nuevamente se ha visto afectado por lesiones en los playoffs.

Embiid ha estado fuera de juego por un esguince en la rodilla derecha que le costó un juego de la barrida en los playoffs contra Brooklyn y el juego inaugural de las semifinales de la Conferencia Este contra Boston, que ganó Filadelfia el lunes por la noche.

Jokic terminó subcampeón y Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks fue tercero. Embiid recibió 73 votos de primer lugar. Jokic recibió 15 votos de primer lugar y Antetokounmpo obtuvo 12.

“Ha tardado mucho en llegar”, dijo Embiid. "Mucho trabajo duro. He pasado por mucho. No estoy hablando sólo de baloncesto. Estoy hablando de mi vida. Mi historia. De donde vengo. Cómo llegué aquí y lo que me costó estar aquí”.

Los 76ers vieron la televisión en Boston y estallaron en aplausos y comenzaron a cantar “¡MVP! ¡MVP!” mientras el gran hombre hundía su cabeza en sus manos. Luego prometió "volveré" para la serie de playoffs contra los Celtics.

Embiid ha estado decidido a ganar, y ha hecho campaña por, el trofeo MVP durante años.

Embiid, la tercera selección general del draft de 2014, se perdió sus dos primeras temporadas completas por lesiones antes de establecerse como uno de los grandes grandes de su generación.

Estuvo en su mejor momento esta temporada cuando totalizó tres juegos de 50 puntos, incluyendo 59 contra Utah en noviembre, el máximo de su carrera. Tuvo 13 juegos de 40 puntos en total.

Cuando Embiid totalizó 52 puntos y 13 rebotes en una victoria contra los Celtics en abril, el entrenador Doc Rivers declaró audazmente: “La carrera por el MVP ha terminado”.

Embiid ciertamente no discutió esa noche con su entrenador o compañeros de equipo de los Sixers que se quedaron perplejos en su nombre.

“Probablemente tengan razón,” dijo Embiid. “Pero tenemos metas más grandes en mente”.

Embiid es el primer 76er en ganar el MVP de la liga desde Allen Iverson en 2001. Julius Erving en 1981, Moses Malone en 1983 y Wilt Chamberlain de 1966-1968 son otros 76ers en ganar premios MVP de la NBA.