El Cibao FC estará por novena ocasión en las semifinales de la LDF

Cibao FC estará por novena ocasión en una semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), cuando este sábado se enfrenten con el Club Atlético Pantoja, partido que comenzará a las 4:00 de la tarde en el estadio Panamericano, en el evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

En las ocho ocasiones anteriores, el onceno naranja ha pasado siete veces a las finales, donde acumula cinco coronas, incluyendo cuatro corridas y dos subcampeonatos.

Su primera semifinal fue en 2016 contra Pantoja, en partidos de ida y vuelta, donde Cibao FC ganó uno y empató el otro para avanzar a la final donde cayeron ante el Club Barcelona.

En su segunda semifinal en 2017, Cibao FC enfrentó al Atlántico FC y perdieron en una disputada serie que se fue a penales, quedando 4-2.

Su tercera semifinal corrida fue en el 2018, donde doblegaron a Pantoja y luego levantaron la copa de campeones con San Francisco de Macorís.

En el 2019, Cibao FC tuvo que jugar dos semifinales, ya que se jugó apertura y clausura, superando a Moca FC y el Atlético Vega Real.

En el torneo de la Pandemia en el 2020, cayeron en semifinales contra los Delfines del Este, quien perdieron el último tramo de la universidad O&M.

La semifinal del 2021 se la ganó a Pantoja y volvieron a coronarse contra el Vega Real en la final.

Los mocanos volvieron a ser víctima de los Naranjas en la semifinal del 2022 y luego en la final la tropa cibaeña, doblegaron a los Guerreros de Pantoja.

Atlántico FC fue vencido por Cibao FC en la semifinal del 2023 y se coronaron contra Moca FC.

El penúltimo tramo del 2024, fue contra los aurinegros de la Ciudad del Viaducto y frente a su público doblegaron a la Universidad O&M en la final para su cuarta corona consecutiva.

Cibao FC fue primero de la Liguilla con 30 puntos, producto de 8 ganados, 6 empates y una derrota.

Pantoja ocupó la cuarta casilla con 19 puntos, que fueron la sumatoria de 4 triunfos, 7 empates y 4 fracasos.

Como mejores coleadores de la tropa de Junior Scheldeur, llegan Rivaldo Correa y Ángel Pérez con 10 goles cada uno, Edwarlyn Reyes tiene 6, Julio César Murillo, Wilman Modesta y Cesarín Ortiz tienen 4, Yunior Peralta, Javier Roces, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba con 2.

Pantoja tiene a Louka Bertran con 14 goles, Carlos Sarante 8, Fabricio Moreno con 5, José Jaquez lleva 3, igual que Jeremy Báez.