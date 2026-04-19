Shohei Ohtani llega a las bases por ocasión 50 en forma seguida

Shohei Ohtani alcanzó un hito importante en su búsqueda de hacer historia con los Dodgers el sábado por la noche, al conectar un sencillo con dos outs en la novena entrada de la derrota de Los Ángeles por 4-3 ante los Rockies en Coors Field, extendiendo así su racha de juegos embasándose a 50. Con esto, Ohtani iguala la marca de "Wee" Willie Keeler como la tercera más larga en la historia de los Dodgers (desde 1900).

“Esperaba que tuviera su último turno al bate y le diera la oportunidad de cambiar el rumbo del partido”, dijo el mánager Dave Roberts. “Y encontró la manera de embasarse. Fue bueno verlo, y es una racha impresionante. Y hay que ser realmente bueno para lograr algo así. Es único en su clase”.

Ohtani mantuvo viva su posibilidad de superar la racha más larga de los Dodgers embasándose desde al menos 1900: la marca de 58 juegos consecutivos del miembro del Salón de la Fama Duke Snider en 1954. La racha de 53 juegos consecutivos de Shawn Green en 2000 ocupa el segundo lugar. El récord general de la MLB desde al menos 1900 es de 84 juegos consecutivos llegando a base, logrado por Ted Williams en 1949.

Pero la extraordinaria racha de Ohtani estuvo a punto de terminar.

Al inicio del partido contra el abridor de Colorado, Ryan Feltner, Ohtani bateó una rola detrás de la primera base que fue atrapada por Troy Johnston, quien lanzó alto hacia Feltner, que estaba cubriendo la jugada. La pelota rozó el guante de Feltner y Ohtani llegó a salvo a primera base.

Pero como la jugada fue declarada un error del primera base, no contó como haber llegado a base a efectos de la racha de Ohtani.

Ohtani bateó un rodado a primera base en la tercera entrada y un elevado al jardín izquierdo en la quinta. Cuando llegó al plato en la octava, bateó un rodado al campocorto. Sin embargo, se marcó interferencia del receptor Hunter Goodman, el receptor de los Rockies.

Eso se registra como un error del receptor en el acta del partido y, como resultado, a pesar de que Ohtani llegó a primera base por segunda vez en la noche, no contó para su racha de bases alcanzadas.

Si bien la racha de Ohtani tuvo un final feliz, no fue así para los Dodgers, que perdieron por primera vez en toda la temporada contra un rival de la Liga Nacional.