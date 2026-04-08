Unos Metros renovados esperan brindar una gran batalla en el torneo de la LNB

Los Metros de Santiago presentaron este miércoles su proyecto para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto con un mensaje de unidad, renovación y clara vocación competitiva, durante una conferencia de prensa celebrada al mediodía en el salón de conferencias del hotel Residence Inn by Marriott.

La actividad reunió a directivos, jugadores, técnicos, patrocinadores, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, en un ambiente de entusiasmo y confianza alrededor de una franquicia que volvió a subrayar su intención de pelear en los primeros planos del torneo.

La mesa principal estuvo integrada por los señores Héctor Hernández, Rovin Rodríguez, Luis Núñez, Mícalo Bermúdez, José Clase, Juan José Perelló, César Saint-Hilaire, Carlos Iglesia y el dirigente Melvyn López.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente ejecutivo, Rovin Rodríguez, quien resaltó la importancia de este nuevo capítulo para la organización y agradeció el respaldo de los sectores que continúan creyendo en el crecimiento del equipo, como sus patrocinadores, la prensa y su fanaticada.

“Nuestro equipo está a solo siete triunfos de convertirse en la primera franquicia de la LNB con 200 victorias. Es una meta que queremos celebrar lo más pronto posible”.

La presentación formal del conjunto fue realizada por el gerente general, César Saint-Hilaire, quien definió el plantel como un grupo con “estatura, fortaleza y profundidad”, características que, a su juicio, colocan a los Metros en condiciones de librar una temporada de alta exigencia. Saint-Hilaire informó, además, que siete jugadores que se encuentran fuera del país ya firmaron su carta de intención y tienen previsto integrarse próximamente al equipo.

En su exposición, el ejecutivo presentó a los jugadores Oliver García, Jeffry José Arias Tavárez, Brahiam Méndez Vásquez, Adonis López, Raimer Santana, Jordan Gerónimo, Wesley Shyaam Saunders, Adris De León, Florent Thamba, Anthony Fairley y Troy Dylan Cracknell, además del cuerpo técnico encabezado por Melvyn López, junto a Joel Ramírez y Adames Saint-Hilaire.

Al tomar la palabra, Melvyn López valoró el espíritu de cohesión que, según afirmó, siempre ha caracterizado a Santiago, y consideró que la concurrencia y el respaldo observados en la actividad fueron una muestra evidente de ese sentimiento colectivo. El veterano dirigente agradeció de manera especial la presencia de la prensa y sostuvo que el proyecto de los Metros está sustentado en tres pilares esenciales: “competencia, disciplina y unidad”.

López agregó que el deporte debe seguir siendo una herramienta para formar jóvenes de bien, y aseguró que el grupo se encuentra trabajando con entrega, responsabilidad y determinación. “Cada uno de nosotros tiene un norte dentro del equipo”, expresó el técnico, al tiempo que hizo un llamado a toda la ciudad para integrarse al esfuerzo colectivo de la franquicia.

El dirigente también garantizó que la meta del equipo es brindar emoción a la fanaticada, jugar con entrega y luchar por la victoria en cada compromiso. Recordó que la pasada temporada no terminó como aspiraban, pero aseguró que esta vez trabajarán con la mira puesta en “llegar hasta el último partido del torneo” y devolverle a la Arena el ambiente vibrante que distingue al baloncesto santiaguero.

Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por Micaló Bermúdez, vicepresidente de la franquicia, en representación del ingeniero Manuel Estrella, presidente de los Metros de Santiago y Cibao FC, quien no pudo asistir debido a la situación climática en Santo Domingo.

Bermúdez destacó que la organización alcanza ya sus 20 años de trayectoria, convertida en una marca emblemática del deporte nacional. Señaló que los Metros cuentan con empresarios y socios comprometidos con consolidar, a largo plazo, una marca Santiago fuerte, sólida y con capacidad de impacto no solo en el plano deportivo, sino también en la proyección y el atractivo de la ciudad.

De igual manera, ponderó el respaldo del sector empresarial, al que definió como pieza clave en la estabilidad y el crecimiento sostenido de la franquicia dentro del baloncesto profesional dominicano.

El conjunto santiaguero debutará en la temporada 2026 el próximo 14 de abril, cuando visite a los Titanes de San Cristóbal, en el arranque de un recorrido en el que procurará hacer sentir, una vez más, el peso de su nombre en la LNB.