¿Están los Mets preparados para seguir la temporada sin Juan Soto?

Los Mets de Nueva York estarán en vilo durante los próximos días, a la espera de conocer la gravedad de la lesión en la pantorrilla de Juan Soto.

En el partido del viernes contra los Gigantes de San Francisco , Soto fue retirado del encuentro por "molestias en la pantorrilla izquierda", y el mánager de los Mets, Carlos Mendoza, reveló el sábado que Juan Soto se someterá a una resonancia magnética ese mismo día para determinar el alcance de la lesión.

Al parecer, Soto se lesionó la pantorrilla al correr de primera a tercera base tras un sencillo de Bo Bichette, pero el dolor era tan intenso que no pudo continuar. Esta es una noticia importante que está dando mucho de qué hablar en Queens.

No hace falta decirlo, pero los Mets no pueden permitirse que Juan Soto esté fuera de la alineación durante un período prolongado.

El grupo de jardineros ya es bastante reducido, y Soto es, con diferencia, el mejor bateador del grupo.

En los ocho partidos que ha jugado esta temporada, Soto tiene un jonrón, dos dobles, un promedio de bateo de .355, cinco carreras impulsadas y 11 hits.

El talento ofensivo de Soto ha sido el punto brillante de los Mets al comienzo de esta temporada, ya que otras estrellas aún no han despegado. Si la lesión en la pantorrilla de Soto requiere que lo coloquen en la lista de lesionados, esos otros jugadores clave tendrán que entrar en acción cuanto antes. Soto está en el segundo año de su contrato multimillonario de 765 millones de dólares.

Mark Polishuk, de MLBTradeRumors.com, se hizo eco rápidamente de esta noticia y analizó quién podría sustituir a Soto:

“Huelga decir que perder a Soto, aunque sea por un tiempo, sería un duro golpe para la alineación de los Mets. Brett Baty probablemente jugaría la mayor parte del tiempo en el jardín izquierdo si Soto estuviera fuera, y Taylor aportaría algo de cobertura en rotación, además de sus funciones habituales como cuarto jardinero. Jorge Polanco se ha limitado principalmente a jugar como bateador designado debido a su molesta lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, por lo que Mark Vientos (quien también ha tenido un buen comienzo en el poco tiempo que ha jugado) tendría más participación en la primera base si se necesita a Baty con más regularidad en el jardín izquierdo.”

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