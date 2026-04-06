Los 22 coaches dominicanos en MLB

Hace casi dos semanas que iniciaron las actividades de las Grandes Ligas 2026, y es oportuno recordar a todos la tremenda cantidad de coaches dominicanos diseminados en casi todos los equipos. Son un total de 22, con distintas funciones, y naturalmente dentro de ellos hay futuros managers de Lidom, de México, de MLB, etc.

Porque estando de coach en las mayores se aprende muchísimo, tanto en lo técnico, lo teórico y, sobre todo, la disciplina .

El colega Alex Luna hizo una recreación de ese tema en el programa La Hora del Deporte el pasado domingo, y yo aprovecho para traer esta información a los lectores. Se van a encontrar con muchos nombres desconocidos, porque no fueron figuras como peloteros, ni aquí ni allá.

Pero, son gente que alguna vez fueron firmados como peloteros profesionales, pasaron un tiempo en las Mayores, y luego se quedaron en el negocio.

La lista es la siguiente:

GILBERT GÓMEZ (1B/OF COACH- METS)

JOSÉ LEGER (1B/OF COACH- WHITE SOX)

HÉCTOR BORG (3B COACH- SF GIANTS)

VÍCTOR ESTÉVEZ (3B COACH- NATIONALS)

OLIVER MÁRMOL – SAN LUIS (MANAGER)

TONY DÍAZ – ATLANTA BRAVES (MAJOR LEAGUE COACH)

JOSÉ JAVIER – CHICAGO CUBS (PRIMERA BASE)

JUAN CABREJA – CHICAGO CUBS (ASISTENTE DE BATEO)

WELLINGTON CEPEDA – ARIZONA DIAMONDBACKS. (BULLPEN)

ÓSCAR BERNARD – SAN FRANCISCO GIANTS (ASISTENTE DEL INSTRUCTOR DE BATEO).

PEDRO GUERRERO ACTA – MIAMI MARLINS (HITTING COACH DE GRANDES LIGAS)

RAFAEL FERNÁNDEZ – NEW YORK METS (ASSISTANT HITTING COACH)

RAFAEL PEÑA – PHILADELPHIA PHILLIES (ASISTENTE DE BATEO)

CARLOS FEBLES – TORONTO BLUE JAYS (TERCERA BASE)

JUNIOR BETANCES – CLEVELAND GUARDIANS (ASISTENTE DE BATEO)

MANNY ACTA – SEATTLE MARINERS (BENCH COACH)

BUCK BRITTON – BALTIMORE ORIOLES (TERCERA BASE)

RODNEY LINARES – TAMPA BAY RAYS (BENCH COACH)

TOMÁS FRANCISCO – TAMPA BAY RAYS (COORDINADOR DE TERRENO MLB)

MIGUEL GARCÍA – KANSAS CITY ROYALS (STAFF TÉCNICO)

RAYDEN SIERRA – MINNESOTA TWINS (ASISTENTE DE BATEO)

LUIS ROJAS – NEW YORK YANKEES (TERCERA BASE Y JARDINEROS)

Este año están debutando como coaches 3 managers de Lidom actualmente, como Gilbert Gómez (Licey),Victor Estevez ( Toros) y Hector Borg (nombrado por las Estrellas Orientales).También, el ex manager José Leger, quien ha dirigido aquí a Aguilas y Gigantes.

MANAGERS DEBUTANTES

También, ofrecemos la lista de los managers que están debutando en 2026, usted chequea los records de sus equipos hasta ahora, a ver cómo van.

SKIP SCHUMAKER- VIGILANTES DE TEXAS

KURT SUZUKI- ANGELINOS DE LOS ÁNGELES

TONY VITELLO- GIGANTES DE SAN FRANCISCO

CRAIG ALBERNAZ- ORIOLES DE BALTIMORE

DEREK SHELTON- MELLIZOS DE MINNESOTA

BLAKE BUTERA- NACIONALES DE WASHINGTON

WALT WEISS- BRAVOS DE ATLANTA

CRAIG STAMMEN- PADRES DE SAN DIEGO

WARREN SCHAEFFER- ROCKIES DE COLORADO

MANAGERS MÁS LONGEVOS

Y finalmente, el trabajo de Alex también nos oferta los dirigentes de MLB más longevos en la actualidad, consignados en la siguiente lista:

KEVIN CASH – RAYS (11 CAMPAÑAS)

DAVE ROBERTS -- DODGERS (10 AÑOS)

AARON BOONE -- YANKEES (9 TEMPORADAS)

ALEX CORA – RED SOX (6 AÑOS)

OLIVER MÁRMOL – CARDINALS (5 CAMPAÑAS)

ROB THOMSON – PHILLIES (4 TEMPORADAS)

LIMITADO: En definitiva, Juan Soto va a tratamiento de su pantorrilla derecha y perderá dos a tres semanas de juego. Su historial de presencia en el terreno es increíble desde su debut en 2018 con los Nacionales de Washington. Su mayor cantidad de juegos perdidos en calendario de 162 partidos fue de 12, en 2019, cuando apareció en 150 partidos. Un aspecto de su juego que se verá afectado también es el robo de bases pues tuvo 38 estafas en 42 intentos el año pasado, pero en 2026 no deberá acercarse por esos predios. El deslizamiento en segunda se convierte en un problema, y eso será comprobado esta misma campaña. La ausencia de Soto hay que verlo como algo normal dentro del beisbol pues todos se lesionan. ¿Recuerda alguien su deslizamiento en el plato durante el Clásico Mundial? Fue agresivo y espectacular, pero nada le pasó.

EN CASA: Este martes, los Mets volverán a su hogar en el Citi Field y reciben a Arizona..Tendrán a Freddy Peralta en el montículo en su tercera presentación, record de 1-0, efectividad de 4.35 con 14 ponchados en 10.1 innings…. Los Mets subieron a Ronny Mauricio al roster para llenar el hueco dejado por Soto… Para jugar el left ellos disponen de Tyrone Taylor, Jared Young o Brett Baty.. Mark Vientos viene jugando la inicial y ha sido su mejor bate hasta el momento.

LOS YANQUIS: Por ahí andan los Yanquis de Nueva York de comparones con récord inicial de 7-2, “sacando pechito”.. El equipo ha tenido tremendo comienzo, aunque perdieron el domingo con su principal pitcher del momento, Max Fried, quien fue atacado por los Marlins.. Este martes, los Yanquis reciben a los Atléticos (de Sacramento), para una serie de tres. Este miércoles lanzará Luis Severino, de los Atléticos, ante su antiguo club. Los Atléticos tienen 3-6.