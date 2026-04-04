Stanton y Bellinger guían a los Yankees a obtener un nuevo triunfo antes los Marlins

Giancarlo Stanton robó su primera base desde el año 2000 y conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo al frente, ayudando a los Yankees de Nueva York a vencer a los Marlins de Miami por 9-7 el sábado por la noche, logrando así su segundo inicio de temporada con un récord de 7-1 en tres temporadas.

Stanton rompió el empate 6-6 en la octava entrada con un sencillo limpio al jardín izquierdo ante Michael Petersen (1-1), después de que el relevista otorgara tres bases por bolas. En la séptima entrada, Stanton robó la segunda base, su primer robo desde el 3 de agosto de 2020.

Los Yankees ganaron en su último turno al bate por primera vez en el año, luego de que Javier Sanoja conectara un doble de dos carreras que empató el partido ante Camilo Doval en la octava entrada. Brett Headrick (1-0) terminó la octava entrada, y David Bednar llenó las bases antes de conseguir su cuarto salvamento.

El lanzador de los Yankees, Camilo Doval, es sustituido por el mánager de los Yankees, Aaron Boone, durante un partido de béisbol contra los Marlins, el sábado 4 de abril de 2026.(Foto AP/Heather Khalifa)

Cody Bellinger ayudó a los Yankees a remontar una desventaja de cuatro carreras en las primeras cuatro entradas al conectar un jonrón de dos carreras en la quinta y un elevado de sacrificio en la sexta para poner el marcador 5-4 a su favor.

Trent Grisham inició la sexta entrada de Nueva York, en la que anotaron tres carreras, con un sencillo productor, y Aaron Judge le siguió con un sencillo que empató el partido ante Anthony Bender.

Tras conseguir 11 bases por bolas el viernes en una victoria por 8-2, los Yankees consiguieron 10 más.

Los Yankees consiguieron su cuarta victoria consecutiva tras una breve actuación de Ryan Weathers contra su antiguo equipo. Adquirido de los Marlins el 13 de enero, Weathers permitió tres carreras y seis hits en 3 2/3 entradas.

El partido se retrasó unos 10 minutos en la cuarta entrada cuando el árbitro principal, Ron Kulpa, se retiró tras recibir un pelotazo en la máscara. Scott Barry pasó de primera base a la posición de árbitro principal y el partido finalizó con tres árbitros.