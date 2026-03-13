Otra vez pantalla gigante en el malecón para ver juego RD en el Clásico de Béisbol

Los capitaleños podrán congregarse de nuevo este viernes a partir de las 5:00 de la tarde en el Malecón de Santo Domingo, para ver, en pantalla gigante, el partido entre República Dominicana y Corea del Sur, en el Clásico Mundial del Béisbol 2026.

La convocatoria la hacen la Alcaldía del Distrito Nacional y el Grupo Panorama, en busca de repetir el ambiente que se vivió el pasado miércoles en el mismo escenario, donde Dominicana venció a Venezuela.

La cita es en la Plaza Santo Domingo, avenida George Washington, esquina Abraham Lincoln, paseo Marítimo Malecón. El partido de este viernes es a las 6:30 de la tarde.

“A petición popular: ¡volvemos pal’ Malecón! Dominicana contra Corea en pantalla gigante”.

"Este viernes 13 de Marzo en la Plaza Santo Domingo del Paseo Marítimo @maleconsantodomingo, a partir de las 5 de la tarde, ven a pasarla bien apoyando al mejor equipo del mundo… ¡El nuestro! ¡Arriba Dominicana!”, dice la convocatoria.