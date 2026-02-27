Freddy Peralta es nombrado para lanzar el partido inaugural de los Mets

Los Mets no perdieron tiempo en nombrar a Freddy Peralta como su abridor del Día Inaugural, haciendo el anuncio antes del debut de Peralta en la Liga de la Toronja el viernes contra los Cardenales.

Peralta, quien llegó a los Mets en un intercambio de enero con los Cerveceros , abrirá el 26 de marzo contra los Piratas (1:15 pm ET, NBC/Peacock), probablemente frente al actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Peralta terminó quinto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional en su último año en Milwaukee, con marca de 17-6 y una efectividad de 2.70 en 33 aperturas.

Se ganó el visto bueno de los Mets para el Día Inaugural por encima de Nolan McLean, Sean Manaea, Clay Holmes, David Peterson y Kodai Senga, quienes podrían ser parte de la rotación del equipo.

“En cuanto lo adquirimos, quedó bastante claro que lanzaría al frente de nuestra rotación”, dijo el mánager Carlos Mendoza. “Se lo ganó. Lo ha logrado. Estoy emocionado, y todos lo estamos”.

Peralta, quien ganará 8 millones de dólares este año, será elegible para la agencia libre después de la temporada 2026.