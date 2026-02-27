El Clásico 2026 será una constelación de ganadores de premios

En esta competencia de 20 países que iniciará el próximo jueves 5 de marzo, se le llama El clásico de los peloteros superestrellas por la participación de los actuales ganadores de premios. Cuatro de ellos provienen de Grandes Ligas para ser exactos. Con Aaron Judge, Shohei Ohtani, Tarik Skubal y Paul Skenes, este será el primer Clásico Mundial en el que participen los ganadores reinantes del Más Valioso de cada liga, al igual que los ganadores del Cy Young de cada circuito. También se incluye el actual ganador del premio Sawamura (al mejor lanzador) de la Liga de Japón esa de béisbol profesional, Hiromi Itoh, así como los JMVs Teruaki Sato y Liván Moinelo (por Cuba).

Los ganadores del Cy Young que previamente lanzaron en el clásico fueron Sandy Alcántara (2023), R. A. Dickey (2013) y Bartolo Colón (2006).

Los MVP reinantes que han jugados en el clásico han sido Paul Goldschmidt (2023), Miguel Cabrera, 2013, Dustín Pedroia, 2009, Albert Pujols, 2006 al igual que Alex Rodríguez en 2006, quien representó a Estados Unidos.

Los 8 triunfos de RD

Los ocho triunfos de Dominicana seguidos sin perder en el clásico 2013 fueron alcanzados en las siguientes fechas de marzo. El jueves 7 vencieron a Venezuela 9 – 3. El sábado 9 se impuso a España 6 – 3; El domingo 10 derrotó 4–2 a Puerto Rico; El martes 12 venció a Italia 5–4; El jueves 14 venció a los Estados Unidos 3–1; Para clasificar para avanzar a la semifinales; El sábado 16 derrotó a Puerto Rico 2–0; El lunes 18 derrotó a Holanda 4 – 1 para avanzar al juego final. El martes 19 venció a Puerto Rico 3 – 0 para proclamarse campeones del Clásico Mundial 2013. Siete de estos 8 éxitos fueron rescatados por Fernando Rodney.

Como siempre, en estos eventos existen muchos rostros nuevos , pero también varios veteranos que ya han disputado múltiples clásicos. En el 2023, Miguel Cabrera estableció el estándar al disputar su quinto Clásico Mundial, habiendo jugado al menos un desafío en cada una de las cinco primeras ediciones del evento. Otros dos veteranos igualaran esa marca al participar en un juego de este clásico 2026: Alfredo Despaigne, de Cuba, ha estado presente desde la edición de 2009 y vuelve a formar parte del roster Cubano. El recio bateador Cubano de 37 años es líder histórico de jonrones de estos torneos con siete de por vida. Además el Neerlandés Shairon Martin, quien lanzó en cada edición previa excepto en el 2009, también está incluido en el roster de Holanda.