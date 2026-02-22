Equipos están preparados para la versión 47 de la Vuelta Ciclista Independencia

Los 24 equipos que competirán en la edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional están listos para la apertura este martes 24 de la justa que organiza la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI).

La información la dio a conocer el presidente de Fedoci, Jorge Blas Díaz, quien destacó que ya llegaron los 14 equipos extranjeros para unirse a los 14 nacionales. El ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista funge como presidente del Comité Organizador.

Blas Díaz recordó que la competencia se llevará a cabo con seis etapas y la misma se extenderá hasta el domingo 1 de marzo.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Los equipos nacionales son: Inteja Cycling Team, Asocisa/Santiago, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Team La Romana, Club Fénix, Verrazano/Santiago, El Boro Cycling Team, R 2 R Cycling Team y Asocipe/Moca,

Mientras que, los extranjeros son: CAMA CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín (Colombia), City Bikes Miami (USA), Orígenes Coffee-HYF (Colombia), Arenas Tlas (México), Selección de Puerto Rico, Hino One (Guatemala), Selección de Curazao, L391ON Los Angeles (USA), Team Madras Cycling (Guadalupe) y la Selección de Panamá.

Las etapas

La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana. Todas las salidas están programadas para las 9:00 de la mañana.

El miércoles 25, la segunda etapa de 153 kilómetros comprenderá Santo Domingo-Baní, Circunvalación, Santo Domingo.

El jueves 26 será la etapa 3: Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa y la distancia será de 158 kilómetros.

El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140 kms). La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138 kms).