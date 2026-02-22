Cibao FC se impone 1-0 a Moca FC y sigue de líder en la Liguilla

La máquina naranja de Cibao FC venció por la mínima a sus rivales regionales, Moca fc, en el partido de cierre de la jornada siete de la liguilla de la LDF 2025-2026. El encuentro fue celebrado en el estadio universitario de la PUCMM de esta ciudad.

El único gol del fue obra del goleador colombiano Rivaldo Correa justo al cierre de la etapa inicial del partido. Para el delantero centro de Cibao es su gol número ocho del certamen.

Los mocanos fueron mejores en la segunda mitad, pero se encontraron un arquero cibaeño en estado de gracia. Edwin Frías tuvo un gran desempeño para los locales.

Ahora Cibao suma catorce puntos y son lideres en solitario de la liguilla. Le siguen Delfines y Salcedo con once cada uno, club Atlético Pantoja con diez, Moca fc con ocho y los universitarios de OyM son sextos con tan sólo dos unidades.

En la próxima jornada Moca recibirá al club Atlético Pantoja, los omeyanos serán locales en el Panamericano de San Cristóbal ante los rojiblancos de Delfines y Salcedo fc recibirá a Cibao en el Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

La ronda de la liguilla se juega a quince fechas en donde los mejores cuatro equipos clasificarán a la fase semifinal de la temporada 2025-2026.