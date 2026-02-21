resultado
Teoscar Hernández en jornada perfecta con los Dodgers
El jardinero batea de 3-3, anota 3 y los Esquivadores apalean 15 por 2 a los Angelinos
Teoscar Hernández tuvo un primer partido perfecto en la pretemporada con los Dodgers.
El jardinero dominicano se fue de 3-3, anotó tres vueltas y produjo una en la paliza que le dieron los actuales monarcas a los Angelinos con marcador de 15 vueltas por 2.
Entre los batazos de Teoscar figuró un doblete. Por los Dodgers el recién llegado dominicano Santiago Espinal se fue de 1-1 con dos anotadas y una empujada. Shohei Ohtani bateó de 3-1 y anotó una vuelta.
El choque por Anaheim lo inició José Soriano, quien permaneció apenas 0.2 en el montículo, aceptó tres hits y cuatro vueltas.