Teoscar Hernández en jornada perfecta con los Dodgers

El jardinero batea de 3-3, anota 3 y los Esquivadores apalean 15 por 2 a los Angelinos

MLB .Tempe, Arizona

Teoscar Hernández tuvo un primer partido perfecto en la pretemporada con los Dodgers.

El jardinero dominicano se fue de 3-3, anotó tres vueltas y produjo una en la paliza que le dieron los actuales monarcas a los Angelinos con marcador de 15 vueltas por 2.

Entre los batazos de Teoscar figuró un doblete. Por los Dodgers el recién llegado dominicano Santiago Espinal se fue de 1-1 con dos anotadas y una empujada. Shohei Ohtani bateó de 3-1 y anotó una vuelta.

El choque por Anaheim lo inició José Soriano, quien permaneció apenas 0.2 en el montículo, aceptó tres hits y cuatro vueltas. 

