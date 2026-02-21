Salcedo FC supera 2-0 a la O&M en la continuación de la Liguilla

El conjunto representativo de la provincia Hermanas Mirabal , Salcedo FC, derrotó dos goles por cero a los universitarios de O&M FC en el estadio Domingo Polonia.

La tropa celeste presionó desde el minuto uno y gritó de ello abrieron el marcador al minuto veintiséis por obra del colombiano Jairo Alegria.

Ocho minutos más tarde y con asistencia de Alegría llegó el segundo para los de Salcedo con anotación del argentino Comas.

En la segunda mitad los omeyanos intentaron descontar pero la defensa local estuvo certera en todo momento.

Para Salcedo representó la segunda victoria en forma consecutiva y suman once puntos.

De su parte los universitarios llegaron a siete jornadas sin ganar en la fase de la liguilla.

Pantoja y Delfines empatan

En el estadio Panamericano de San Cristóbal los Guerreros de Pantoja y los rojiblancos de Delfines empataron a un tanto en un partido emocionante.

Delfines se fue delante en el marcador con gol de Sebastián Ramos al minuto seis.

El empate de Pantoja llegó al ochenta y cuatro por Alejandro Rodríguez.

El club Atlético Pantoja cuenta con diez puntos y Delfines suma once.

Este domingo se juega el clásico regional entre Cibao y Moca. El partido será en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.