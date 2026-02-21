El Real Madrid cae ante el Osasuna y ve peligrar su liderato en la Liga Española

El líder de la liga española, el Real Madrid, quedó atónito el sábado al perder 2-1 ante Osasuna.

El gol de la victoria de Raúl García en el minuto 90 significa que el Barcelona puede superar al Madrid en lo más alto de la clasificación si vence al Levante el domingo.

El Madrid aventaja en dos puntos al Barça, segundo clasificado, tras haber disputado un partido más.

Vinicius Junior parecía haber rescatado al menos un punto para el equipo de Álvaro Arbeloa con su gol en el 73, que igualó el encuentro después de que el penalti de Ante Budimir en la primera parte le diera la ventaja a Osasuna.

Los aficionados del Madrid probablemente esperaban que fuera el trampolín para sumar los tres puntos, pero el gol de García desde corta distancia dio un giro a la lucha por el título.

Final alocado de seis goles entre Real Sociedad y Real Oviedo

La Real Sociedad empató 3-3 con el colista Real Oviedo tras un desenlace alocado en el Estadio Municipal de Anoeta.

El Oviedo tomó el control del partido con dos goles rápidos tras el descanso, obra de Federico Viñas, que marcó de cabeza en los minutos 50 y 52.

Orri Oskarsson inició la remontada de la Sociedad con un potente cabezazo en el 64 y Duje Caleta-Car anotó de cabeza otro para igualar en el 87.

Oskarsson marcó su segundo gol del partido con una definición precisa para poner por delante al equipo local en el 90, pero el drama no había terminado.

Eric Bailly igualó de nuevo el partido en el segundo minuto del tiempo añadido para rescatar un punto para el Oviedo.

Aun así, todavía hubo tiempo para que Gonçalo Guedes estrellara un remate en el poste en el 99.

El Real Betis, quinto clasificado, podría perder terreno en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el Rayo Vallecano.

El gol de Isi Palazón en el 42 anuló el tanto inicial de Cédric Bakambu para el Betis.